Pioggia di baci contro l’omotransfobia, il bellissimo spot natalizio (VIDEO)

Stonewall UK ha lanciato la sua nuova bellissima campagna #ProudMistletoe, che guarda alla totale visibilità delle coppie LGBTQ+, chiamate a vivere apertamente il proprio amore senza alcun tipo di vergogna e/o timore anche durante le feste di Natale. Creata in collaborazione con Ogilvy e GAY TIMES, la campagna celebra la gioia delle festività e condanna l’omofobia, che anche nel Regno Unito in questi ultimi anni ha spesso coinvolto coppie LGBTQ+, aggredite a causa di un bacio. Per l’occasione Stonewall ha lanciato un filtro ad hoc, Stonewall, #proudmistletoe, che può essere applicato alle varie storie IG.

Ricordate alcune drammatiche notizie legate all’omotransfobia britannica degli ultimi 12 mesi, lo spot vede poi diverse coppie queer baciarsi sulle note dei Ramones in tutta serenità e in svariati luoghi, perché chiunque dovrebbe sempre sentirsi al sicuro, in qualsiasi posto. Che sia un autobus, dove due ragazze inglesi nel 2019 vennero selvaggiamente aggredite, un pub, in strada, al supermercato, a casa con la propria famiglia.

Il CEO di Stonewall Nancy Kelley ha dichiarato: “È stato straziante vedere gli attacchi alla nostra comunità nei titoli e nei notiziari del mattino quest’anno. Ogni singola persona lesbica, gay, bi, trans e queer dovrebbe sentirsi sicura di essere se stessa, ovunque si trovi. Purtroppo, nel 2021, troppi di noi devono ancora affrontare l’odio semplicemente per essere chi siamo. Ecco perché stiamo incoraggiando le persone a riunirsi e a rivendicare i nostri momenti di gioia l’uno con l’altro. In questa stagione festiva diamo un bacio d’addio all’odio sotto il #ProudMistletoe“.

Un messaggio d’amore, quello condiviso con un fiume di baci scambiati all’ombra del vischio, per archiviare l’odio di un 2021 bagnato dall’omotransfobia, tanto nel Regno Unito quanto nel resto del mondo. L’ultima indagine nazionale del governo inglese sull’omotransfobia ha rilevato che il 40% degli intervistati ha subito un episodio omotransfobico nei 12 mesi precedenti, raggiungendo uno sconvolgente 54% per le persone trans. Da allora, le segnalazioni di crimini d’odio sono ulteriormente aumentate.