Bad Bunny bacia Gael Garcia Bernal nel film Cassandro, le foto

Arriverà direttamente su Prime Video Cassandro, film con Gael García Bernal negli abiti del leggendario Saúl Armendáriz, wrestler gay di El Paso. Il “Liberace della Lucha Libre” che vedrà Bernal interagire con Bad Bunny, popstar portoricana che da anni da spopolando ovunque, qui anche attore. Presentato al Sundance Film Festival, Cassandro si è concesso una scena presto diventata virale sui social, perché Gael bacia Bad Bunny!

Non si sa ancora chi interpreti il cantante nel film, ma i suoi fan sono rimasti entusiasti nel vederlo baciare García Bernal. Completano il cast Roberta Colindrez, Perla De La Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, visto in Looking. Il biopic scritto e diretto da Roger Ross Williams racconterà la storia di Saúl, un wrestler amatoriale diventato famoso a livello internazionale grazie al suo eccentrico alter-ego, Cassandro. Nel suo percorso non metterà sottosopra solo il mondo machista del wrestling, diventando il primo wrestler nato all’estero a vincere un titolo mondiale di Lucha Libre, ma anche la sua vita.

Bad Bunny da sempre sfida la mascolinità tossica sostenendo la comunità LGBTQ+, anche in ambito cinematografico, tanto dall’aver prodotto l’adattamento di un romanzo queer. Agli MTV VMA del 2022 ha baciato un ballerino, vestendosi in drag per il video della sua canzone “Yo Perreo Sola”.

