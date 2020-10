Belgio, Petra De Sutter prima storica vicepremier e ministra trans d’Europa

Eletta nelle liste dei Verdi fiamminghi, nel 2019 parlamentare europea e presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la 57enne Petra De Sutter ha prestato ieri giuramento davanti al Re del Belgio come Vice Primo Ministro del governo De Croo nonché ministro del servizio pubblico e delle imprese pubbliche. Una prima storica volta, perché Petra De Sutter, ex professoressa universitaria di ginecologia all’Università di Gand e capo del dipartimento di medicina riproduttiva dell’Ospedale universitario di Gand, è una donna trans. Mai una donna trans era stata eletta vicepremier in Europa, come riportato da Reuters.

Nel 2014 l’ingresso in politica con i Verdi, alle europee, ma Petra non viene eletta. Il partito decide però di nominarla membro del Senato, non elettivo a seguito di una riforma costituzionale, diventando così la prima persona apertamente transgender a candidarsi ad un’elezione e a sedere nel Parlamento belga.

6 anni dopo Petra ha riscritto la storia, facendo sua la poltrona di ministro e vicepremier. Il Belgio era alla ricerca di un governo da quasi 500 giorni, con il liberale fiammingo De Croo nuovo premier sostenuto da un’ampia coalizione composta da cristiano-democratici fiamminghi, liberali, socialisti e verdi.

“Incredibilmente grata per la fiducia che ho ricevuto dal mio gruppo!”, ha scritto Petra su Twitter. “Ora posso fare tutto il necessario per rilanciare il nostro paese e lavorare a un nuovo futuro per tutti i belgi insieme a questo governo!”.

“Siamo lieti che un membro della comunità trans sia stato nominato per questo incarico politico di così alto livello”, ha detto alla Thomson Reuters Foundation Matt Beard di All Out. “La nomina di Petra è una chiamata e un’ispirazione per i governi di tutto il mondo ad aumentare la rappresentanza trans nelle posizioni di alto livello”.