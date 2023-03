“Benedire le coppie omosessual è blasfemia”. Parola del cardinale Gerhard Ludwig Müller

0:00 Ascolta l'articolo

Quanto avvenuto in Germania il mese scorso ha terremotato il Vaticano. La Chiesa tedesca ha approvato a larga maggioranza il testo che apre alle celebrazioni per la benedizione delle coppie dello stesso sesso a partire dal marzo 2026. “Benedizioni per le coppie che si amano” il titolo dato al testo, che autorizzerà i preti a benedire “le coppie che vogliono vivere nell’amore, nella comunione e nella responsabilità”. Negarla alle coppie LGBTQIA o a quelle formate da divorziati sarà considerato “non misericordioso o discriminatorio”.

Cosa da non dimenticare, 2 anni fa un documento della Congregazione per la dottrina della fede definì “illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le unioni” tra persone dello stesso sesso, perché significherebbe “approvare e incoraggiare una scelta ed una prassi di vita che non possono essere riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni rivelati di Dio“.

Ebbene il prefetto emerito del dicastero per la Dottrina della fede Gerhard Ludwig Müller, intervistato da LaRepubblica in vista dell’uscita del suo libro “Il Papa. Ministero e Missione”, ha chiesto al Pontefice di punire i vescovi tedeschi, colpevoli a suo dire di aver approvato “testi eretici”.

“Nella Chiesa tedesca ci sono proposte direttamente contro la fede cattolica: benedire le coppie omosessuali è una blasfemia“, ha tuonato il 75enne cardinale, arcivescovo cattolico e teologo tedesco. “Padre James Martin dice che il Papa ha fatto tanto per le persone lgbt, il Papa dovrebbe dirgli: non mi devi strumentalizzare“. Secondo il prefetto emerito del dicastero per la Dottrina della fede, due persone dello stesso sesso che si amano “con fedeltà” non possono essere benedette. Non se e quando “prendiamo sul serio la parola di Dio“.

Nulla di nuovo, purtroppo, considerando quanto detto in passato da Müller, dichiaratamente convinto che l’omofobia sia “un’invenzione, uno strumento del dominio totalitario sulla mente” e “un inganno che serve per minacciare la gente“. A detta del cardinale, inoltre “non esistono gli “omosessuali” come categoria. Perché ci sono persone concrete che hanno alcune tendenze, e ci sono le tentazioni“.

© Riproduzione Riservata