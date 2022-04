Blanco canterà in piazza San Pietro il giorno di Pasquetta

2 min. di lettura

Un lunedì dell’Angelo in salsa Eurovision. Blanco, vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood, canterà il 18 aprile in piazza San Pietro per l’incontro di preghiera dei giovani in arrivo da tutta Italia con Papa Francesco. Ad annunciarlo è stato il responsabile dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale giovanile, don Michele Falabretti.

L’evento condotto da Andrea Delogu e Michele Bagnato prenderà forma alle ore 14:30, con il pontefice in arrivo alle ore 18 per la Veglia di preghiera. Prima di Bergoglio ci sarà spazio proprio per il lanciatissimo Blanco, al fianco del quale si ritroveranno anche Giovanni Scifoni, Michele La Ginestra e Matteo Romano. In piazza sono attesi quasi 60.000 giovani.

Sarà il primo incontro del Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia ed è significativo che si svolga il giorno dopo la Pasqua, festa che infonde speranza ed è simbolo di rinascita. “Con il pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e il loro incontro con il Papa, desideriamo incoraggiare e dare segni di speranza a chi si spende per la crescita dei ragazzi e a chi guarda alla comunità cristiana come custode di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù risorto”, ha affermato don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della CEI. “Mentre questo tempo continua a metterci alla prova non vogliamo far cadere il senso di responsabilità rispetto alle attività educative che da sempre connotano la pastorale ordinaria delle nostre Diocesi”.

A stupire semmai è la chiamata in piazza San Pietro di Blanco, sempre più simbolo di fluidità e nuovo volto della musica nazionale che va ad abbattere secoli di mascolinità tossica, indossando reggiseni sul palco del proprio tour, denudandosi sulle copertine dei propri singoli, e con il video ufficiale di Brividi che abbraccia una storia d’amore tra due uomini.

