Medioevo Texas: parla Bob McCranie, l’uomo che cerca casa per le famiglie LGBTQ+ – intervista VIDEO

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia di Bob McCranie e del suo programma Flee Red States. Bob è un agente immobiliare con base a Dallas, in Texas, dove nel 2009 ha fondato la Texas Pride Realty. Il suo programma si occupa di aiutare le persone LGBTQ+, le donne e chiunque si senta in pericolo e minacciato dalle nuove leggi dei conservatori, a lasciare lo Stato repubblicano per spostarsi. Dove? In un altro Stato americano con leggi migliori, oppure in altre nazioni del mondo.

La situazione in Texas – uno degli Stati conservatori, cosiddetti rossi, dove le leggi anti-LGBT si sono più inasprite negli ultimi tempi – è davvero critica, anche se molte persone, persino all’interno degli stessi USA, non lo comprende fino in fondo. E iniziative come Flee Red States ne dimostrano la gravità, spingendo le persone a trasferirsi pur di non dover sottostare a politici che vogliono eliminare i loro diritti.

Per questo ci è sembrato fondamentale chiedere al diretto interessato, Bob McCranie, la sua opinione sull’attuale situazione degli Stati Uniti, quella a livello legislativo per cui la Corte Suprema potrebbe, da un momento all’altro, revocare altri diritti dopo Roe vs. Wade. Bob ha risposto a una nostra videochiamata dalla sua casa di Dallas e, in una mezz’ora piena di riflessioni, di ricordi e di leggi americane, ci ha raccontato la sua visione.

Ci puoi spiegare cos’è Flee Red States e cosa fai in questo programma?

«Poiché il nostro paese sta invertendo i diritti civili che il movimento LGBTQ ha conquistato nel corso degli anni, gli Stati ora avranno la responsabilità di garantire quei diritti, anziché l’intera nazione. Se le cose andranno come sembrano andare, si arriverà a quelli che vengono chiamati “diritti degli stati”, piuttosto che ai “diritti civili” in tutta la nazione. Il che significa che ciascuno degli Stati avrà voce in capitolo su come veniamo trattati. Alcuni stati hanno leggi storiche, ancora, leggi sulla sodomia e contro il matrimonio. Quindi, quando questa struttura più ampia si sgretola, dobbiamo sapere quali Stati promuoveranno i nostri diritti e ci proteggeranno rispetto a quelli che avranno già pronte leggi per sminuire i nostri diritti o per renderci di nuovo illegali. La mia posizione è che non possiamo aspettare per prendere queste decisioni»

Non si può aspettare il momento in cui sarà troppo tardi per fare qualcosa…

«Non possiamo aspettare fino al giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarerà che il 14° emendamento è stato abolito. Dovremmo guardare a questo ora. Quindi quello che sto facendo è aiutare le persone a guardare lo Stato in cui si trovano, nel mio caso il Texas, e decidere quale Stato negli Stati Uniti o quale nazione del mondo è meglio per noi. Perché è già scritto sui muri. Il giudice della Corte Suprema, Clarence Thomas, ha affermato che vede già come dovremmo annullare altri casi, vari senatori e rappresentanti statali sono d’accordo. Questa è una di quelle cose che, quando i giudici della Corte Suprema sono stati intervistati prima che fossero confermati dal nostro Senato, tutti hanno detto: “Oh, no. Il 14° emendamento va benissimo. Lo lasceremo in pace”. Ma il 14° emendamento è il fondamento di tutti gli altri diritti. Non possiamo semplicemente sederci e aspettare che questo succeda a noi»

Credi quindi che ci sia una reale possibilità che la Corte Suprema revochi altri diritti, come il matrimonio egualitario, o reinstauri leggi come quella sulla sodomia?

«Sì. E penso che sarà uno stato come l’Alabama o il Texas, uno degli Stati del sud che vuole dimostrare di essere leader nel cambiare il paese, saranno loro ad archiviare i casi. È stato un caso del Texas che ha ribaltato Roe vs. Wade, sarà un caso del Texas o dell’Alabama che porterà alla Corte Suprema i diritti LGBTQIA. È strano descrivere questo microcosmo ad altre persone e farglielo capire, perché anche persone in altri Stati del mio paese non lo vedono bene e pensano che io stia esagerando. Qui sta letteralmente accadendo. Il processo legislativo qui in Texas si svolge ogni due anni, il legislatore può riunirsi solo ogni due anni, secondo la nostra Costituzione, perché è allora che le cose possono andare male. Ed entreranno in sessione l’anno prossimo. E tutti vorranno avere il loro grande successo nella legislatura e archiviare diversi casi. Molti di loro saranno omofobi e transfobici, perché questo gli farà comodo con la stampa. E quando la stampa parla di loro a casa, vengono rieletti. Quindi più possono presentare questi ricorsi, più la stampa parlerà di loro e sembreranno dei buoni conservatori agli occhi dei loro elettori. Nel frattempo, i nostri diritti civili vengono utilizzati sostanzialmente per la loro promozione»

Programmi come Flee Red States sono un po’ un paradosso: è fantastico che esistano per aiutare la comunità LGBTQ+ ma allo stesso tempo è spaventoso che dobbiamo ricorrere a questi stratagemmi perché qualcuno ha deciso di togliere i nostri diritti. Con tutte le notizie che abbiamo sentito negli ultimi tempi, credi ancora che arriveremo davvero al giorno in cui l’uguaglianza per cui combattiamo sarà conquistata del tutto?

«Onestamente, non qui. Non posso darti una risposta onesta e dire “Oh, vedo il sole all’orizzonte e ci saranno tutti arcobaleni e brillantini”. Non ci saranno finché… non lo so nemmeno. Non cambierà qui per molto tempo, credo, perché questa parte politica sente di essere stata violata. E devono vendicarsi e sistemare le cose. Mio Dio, abbiamo avuto un presidente afroamericano, sono andati fuori di testa. Le donne hanno avuto il diritto di voto e il diritto sul proprio corpo: “Oh, mio Dio, non avrebbero mai dovuto averlo”. Stiamo permettendo agli immigrati di entrare nel nostro paese: “Oh mio Dio, i miei nonni erano immigrati ma non dovremmo permettere a quelli di entrare”. È una mentalità davvero ristretta quella che c’è qui. E sono diventati molto audaci riguardo al loro fanatismo. Non penso che cambierà qui, ancora per molto tempo. È da qui che sono partito. Mi è venuta l’idea di una fuga: «Dovremmo fuggire dal Texas, dovremmo portare le persone fuori dalla giurisdizione». Perché in questo momento il nostro governatore, Greg Abbott, ha firmato un ordine esecutivo che ha ampliato ciò che è considerato abuso sui minori. Il suo ordine esecutivo dice che se hai un bambino transgender e fai qualsiasi cosa per affermare il suo essere transgender, questo è abuso di minori. Qualsiasi insegnante, qualsiasi infermiere, dottore, pastore che sente il bambino andare in giro dicendo “Sono trans*e mamma e papà mi amano ancora” devono chiamare lo Stato, o diventano colpevoli di aver nascosto degli abusi sui minori. Ci sono alcuni tribunali che hanno cercato di fermare questo ordine. Ma indovina chi ha nominato i tribunali? Greg Abbott. Se hai un figlio trans* in questo momento, nello stato del Texas, la tua famiglia è a rischio»

Quindi Flee Red States è un modo per salvare la propria vita, la propria famiglia… Di preciso come aiuti queste persone?

«Quello che ho iniziato a sentire sono state conversazioni attorno al tavolo, cene con gli amici, e quant’altro. E si parlava di piani B, dove si pensava di andare, anche attraverso amicizie in altri Stati o altre nazioni. Quello che sto facendo in questo momento è esaminare tutti i governi statali, cercando di capire se sono davvero rossi o sono davvero blu. E poi cerco di aiutare le persone e consigliarle. Ovviamente devono fare le loro ricerche, ma io metto a disposizione quello che ho trovato: hai un governatore blu, un legislatore rosso e un procuratore generale blu, cioè uno stato viola. Dobbiamo guardare un po’ più in profondità del solo esecutivo, perché questo può cambiare un’elezione. Dovrò tornare indietro dopo le elezioni di metà mandato e rifare tutto questo lavoro, ma va bene così. La domanda è: se stiamo facendo progetti ora, quale pensi che sarebbe il posto migliore per noi dove andare?»

Passando alla tua storia personale, ci racconti la tua esperienza come uomo gay in Texas?

«Ho fatto coming out nel 1992. E allora era ancora illegale essere gay in Texas. C’erano uno o due isolati di bar gay nel centro di Dallas, non si parcheggiava lontano da quegli isolati perché le persone potevano essere picchiate. Se le persone venivano picchiate, non sempre lo denunciavano alla polizia, perché significava ammettere di essere tu stesso illegale. La polizia poteva ancora fare irruzione in quei bar, perché era un’attività illegale. E tu non potevi candidarti per un lavoro apertamente, perché eri una persona illegale. Poteva esserti negato l’affitto o l’acquisto di una casa, perché c’era molta discriminazione. Eravamo anche la generazione prima di quella decimata dall’HIV. E così negli anni ’90, in particolare a Dallas, c’era molto da costruire. E c’erano un sacco di persone che erano nella Dallas Gay and Lesbian Alliance in quel momento, che cercavano di interfacciarsi con il nostro dipartimento di polizia e insegnare loro come non essere così omofobi e come trattare la situazione. E così nel tempo, quando è arrivato il caso Lawrence vs. Texas e la legge sulla sodomia è stata revocata, questo ci ha reso non più illegali. Non c’erano protezioni, ma almeno non eravamo più illegali. Ho avuto un partner per quindici anni, abbiamo fatto una cerimonia di impegno perché non potevamo avere un matrimonio. Abbiamo cresciuto due figli possedendo diverse proprietà, ma non eravamo sposati»

Di cosa hai paura oggi?

«Non so se la generazione di oggi capisce cosa sta per perdere. E questo è probabilmente un vantaggio perché non hanno dovuto passare quello che abbiamo passato noi. Fantastico, sappiamo che il mondo è migliore, ma sta per tornare indietro. E sarà un vero shock per le persone rendersi conto che possono perdere il lavoro, possono perdere le loro case, potrebbero perdere i loro appartamenti, potrebbero perdere i loro rapporti familiari. Ci sono molti diritti che derivano dal matrimonio. Ci sono i diritti di proprietà, ci sono i diritti fiscali, c’è un medico che scrive ogni sorta di cose che ora saranno nel limbo. È quel genere di cose che sono preoccupato di rivedere, motivo per cui mi occupo di aiutare le persone a trasferirsi»

Sei preoccupato per una possibile vittoria del partito di Trump nelle elezioni di metà mandato?

«Tecnicamente lui non correrà a metà mandato, ma molti dei suoi sì. Sì, sono preoccupato, non necessariamente per l’uomo ma per la sua influenza. Ha dato loro licenza per essere cattivi quanto vogliono. Essere preoccupati per Trump è una cosa, essere preoccupati per quello che fa la sua gente è un’altra. Cosa faranno in suo nome? Cosa faranno? Cosa si sentiranno giustificati a fare in suo nome?»

Ti spaventa più l’ideologia che c’è dietro rispetto all’uomo, quindi?

«Sì, decisamente. Penso che stia usando quell’ideologia per sperperare e arricchirsi lui stesso. Voglio dire, non conosco quell’uomo. Quindi non lo so per certo. Non so se ci crede lui stesso. Penso che stia solo sfruttando l’opportunità per arricchirsi. Ma, nel frattempo, il caos che lascia dietro di sé è incredibilmente distruttivo»

Cosa vedi nel futuro del Texas e, per estensione, degli Stati Uniti in quanto a diritti LGBTQ+?

«Non vedo cambiamenti in arrivo nel prossimo futuro in Texas, non vedo cambiamenti positivi in arrivo nel prossimo futuro. Sono preoccupato per la prossima generazione e per quello che passerà in ogni ambito della società in cui abbiamo lottato per l’uguaglianza. Sono abbastanza sicuro di sapere che il problema è stato principalmente uno: i nostri diritti ci sono stati dati dalla magistratura. Gli Stati Uniti, come sistema di governo, ha tre rami: la legislatura, la presidenza e la magistratura. La legislatura passerà cose in un periodo in cui non abbiamo un presidente che le firmerà; il nostro presidente, quando avremo un buon presidente, firmerà gli ordini esecutivi che sa che la legislatura passerà. L’unico posto in cui abbiamo ottenuto i nostri diritti in modo coerente è dai giudici che hanno detto “Ehi, questo va contro il 14° emendamento”. Congratulazioni, avete un matrimonio. Congratulazioni, non siete più illegali. Congratulazioni, avete i diritti sanitari. Niente è venuto dal legislatore, approvato da un esecutivo e poi testato dai tribunali. Viene tutto da una magistratura o da ordini esecutivi che possono essere revocati dal prossimo esecutivo. Ecco perché è così facile cambiare i nostri diritti. E se possono farlo, lo faranno. Perché ovviamente possiedono i tribunali in questo momento. Non vedo come ne usciremo senza molti conflitti»

