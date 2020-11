Brasile, Senato approva aggravanti contro razzismo e omofobia

Persino il Brasile dell’omofobo presidente Jair Bolsonaro ha dovuto cedere ad una legge contro l’omotransfobia più aspra rispetto a quella vigente. O almeno ci sta provando. Nella giornata di mercoledì il Senato ha approvato un disegno di legge che andrà ad ampliare le sanzioni nel caso dei reati commessi per razzismo, etnia, religione, identità nazionale o orientamento sessuale. Ora il testo dovrà superare il voto alla Camera.

La discriminazione e il pregiudizio basati su etnia, colore della pelle, identità nazionale e religione sono già un crimine, così come la Corte suprema federale (STF) ha riconosciuto nel 2019 i crimini dettati dall’omotransfobia, ma ora si andrà incontro ad un inasprimento della pena, se dovesse passare anche alla Camera. Tutto questo per rispondere al brutale omicidio di João Alberto Silveira Freitas, giovane di colore picchiato a morte da due guardie giurate in un supermercato di Porto Alegre.

La pena attuale per simili reati prevede la reclusione da tre mesi a un anno, oltre ad una multa. Con l’aggravante, la pena prevista vedrà la reclusione da uno a quattro anni, oltre a una multa.