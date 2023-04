Cannes 2023, i film in Concorso. Ci sono Bellocchio, Moretti e Rohrwacher, torna Todd Haynes

0:00 Ascolta l'articolo

La 76ª edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 16 al 27 maggio 2023, con Jean du Barry di Maïwenn film d’apertura e una giuria internazionale presieduta dal regista Ruben Östlund, già vincitore di due Palme d’Oro grazie a The Square e Triangle of Sadness. Dopo anni di magra, l’Italia torna di prepotenza in gara con tre registi in passato già premiati sulla Croisette.

Nanni Moretti, ultima Palma d’Oro italiana nel 2001 con La Stanza del Figlio, sarà a Cannes per la nona volta con Il Sol dell’Avvenire, in uscita nei cinema d’Italia tra una settimana.

L’immenso Marco Bellocchio, Palma d’oro onoraria nel 2021, tornerà al Festival 4 anni dopo Il Traditore con Rapito, incentrato sul rapimento di Edgardo Mortara, nella Bologna del 1858.

E infine Alice Rohrwacher, fresca di nomination agli Oscar per il miglior cortometraggio, a Cannes già Grand Prix Speciale della Giuria per Le meraviglie e premiata per la miglior sceneggiatura con Lazzaro felice, di nuovo in Concorso grazie a La Chimera. Un film ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, con protagonista un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. A completare il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

Grande assente, un po’ a sorpresa, Matteo Garrone, che potrebbe così puntare Venezia con Io Capitano, sua ultima fatica.

In corsa per la Palma d’Oro anche Wes Anderson con Asteroid City, Hirokazu Kore’eda con Monster, Jonathan Glazer del sottovalutato Under the Skin con The Zone of Interest, l’ex trionfatore Nuri Bilge Ceylan con Kuru otlar üstüne, gli immancabili Ken Loach e Wim Wenders, e un gradito ritorno per tutta la comunità queer. Todd Haynes, dai tempi di Poison volto di una nuova cinematografia gay, in passato premio speciale della giuria con Velvet Goldmine e Queer Palm con Carol. May December, in corsa per la Palma d’Oro, lo vedrà dirigere nuovamente la sua musa Julianne Moore, al fianco di Natalie Portman, Charles Melton e Cory Michael Smith. La trama?

“Vent’anni dopo che la loro famigerata storia d’amore da tabloid ha appassionato l’intera nazione, una coppia sposata cede alla pressione di un’attrice che deve fare ricerche sul loro passato per un film“.

Come anticipato nei giorni scorsi, Strange Way of Life di Pedro Almodovar sarà presentato fuori Concorso, e poi mostrato in Italia dal servizio streaming Mubi, così come fuori concorso hanno trovato spazio Indiana Jones 5 e a sorpresa l’attesissimo nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo diCaprio e Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Niente Palma d’Oro anche per la nuova serie The Idol di Sam Levinson, padre di Euphoria, chiacchieratissima da mesi e con protagonisti The Weeknd, Troye Sivan e Lily-Rose Depp.

Per ora tutto tace sui film in corsa per la Queer Palm, mai vinta dall’Italia e lo scorso anno portata a casa da Joyland di Saim Sadiq, purtroppo mai proiettato nei cinema nostrani.

CONCORSO UFFICIALE Cannes 2023

CLUB ZERO by Jessica HAUSNER

THE ZONE OF INTEREST by Jonathan GLAZER

FALLEN LEAVES by Aki KAURISMAKI

LES FILLES D’OLFA (FOUR DAUGHTERS) by Kaouther BEN HANIA

ASTEROID CITY by Wes ANDERSON

ANATOMIE D’UNE CHUTE by Justine TRIET

MONSTER by KORE-EDA Hirokazu

IL SOL DELL’AVVENIRE by Nanni MORETTI

LA CHIMERA by Alice ROHRWACHER

KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES / ABOUT DRY GRASSES) by Nuri Bilge CEYLAN

L’ÉTÉ DERNIER by Catherine BREILLAT

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT by TRAN Anh Hung

RAPITO by Marco BELLOCCHIO

MAY DECEMBER by Todd HAYNES

FIREBRAND by Karim AÏNOUZ

THE OLD OAK by Ken LOACH

BANEL ET ADAMA by Ramata-Toulaye SY (First film)

PERFECT DAYS by Wim WENDERS

JEUNESSE by WANG Bing

FUORI CONCORSO

JEANNE DU BARRY by MAÏWENN

KILLERS OF THE FLOWER MOON by Martin SCORSESE

THE IDOL by Sam LEVINSON

COBWEB by KIM Jee-woon

INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY by James MANGOLD

UN CERTAIN REGARD

LOS DELINCUENTES (THE DELINQUENTS) by Rodrigo MORENO

HOW TO HAVE SEX by Molly MANNING WALKER (First film)

GOODBYE JULIA by Mohamed KORDOFANI (First film)

CROWRÃ (THE BURITI FLOWER) by João SALAVIZA & Renée NADER MESSORA

SIMPLE COMME SYLVAIN by Monia CHOKRI

KADIB ABYAD (LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES / THE MOTHER OF ALL LIES) by Asmae EL MOUDIR

LOS COLONOS (LES COLONS / THE SETTLERS) by Felipe GÁLVEZ (First film)

AUGURE (OMEN) by Baloji TSHIANI (First film)

THE BREAKING ICE by Anthony CHEN

ROSALIE by Stéphanie DI GIUSTO

THE NEW BOY by Warwick THORNTON

IF ONLY I COULD HIBERNATE by Zoljargal PUREVDASH (First film)

HOPELESS by KIM Chang-hoon (First film)

TERRESTRIAL VERSES by Ali ASGARI & Alireza KHATAMI

RIEN À PERDRE by Delphine DELOGET (First film)

LES MEUTES by Kamal LAZRAQ (First film)

LE REGNE ANIMAL by Thomas Cailley

SEANCES SPECIALES

RETRATOS FANTASMAS (PORTRAITS FANTÔMES / PICTURES OF GHOSTS) by Kleber MENDONÇA FILHO

ANSELM (DAS RAUSCHEN DER ZEIT) / (LE BRUIT DU TEMPS, ANSELM KIEFER) by Wim WENDERS

OCCUPIED CITY by Steve MCQUEEN

MAN IN BLACK by WANG Bing

CANNES PREMIERE

LE TEMPS D’AIMER by Katell QUILLÉVÉRÉ

CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX) by Victor ERICE

BONNARD, PIERRE ET MARTHE by Martin PROVOST

KUBI by Takeshi KITANO

SEANCES DE MINUIT

OMAR LA FRAISE by Elias BELKEDDAR

KENNEDY by Anurag KASHYAP

ACIDE by Just PHILIPPOT

