Caserta, inaugurata una targa per ricordare le vittime dell’Omocausto

Se a Milano il Pd cittadino ha chiesto la realizzazione di una targa/monumento in ricordo delle vittime dell’Omocausto, nella Giornata della Memoria a Caserta ne hanno inaugurata una sul palazzo Castropignano, in piazza Vanvitelli.

Una targa nata grazie a Rain Arcigay Caserta e al Comune di Caserta, inaugurata ieri alla presenza del Vice Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dell’Assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità e dei responsabili dell’associazione. Una targa di commemorazione delle vittime omosessuali del nazifascismo, “perché quanto è accaduto non possa più ripetersi e il mondo veda tutti gli esseri umani liberi di essere e di amare“.

Anche a Roma, in Piazzale Ostiense, rivolto verso la Piramide Cestia, dal 1995 esiste un monumento alla memoria di tutte le vittime del nazismo, con la presenza di un piccolo triangolo rosa per onorare anche le vittime omosessuali del nazifascismo. Dal 1990 ce n’è uno anche a Bologna, primo monumento d’Italia in ricordo delle vittime LGBT del nazifascismo. Un triangolo rovesciato di marmo rosa, situato nei Giardini di Villa Cassarini.