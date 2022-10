Cassandra Peterson rivela: “Madonna ci provò con la mia ragazza nel 2002”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Cassandra Peterson, leggendaria Elvira – Mistress of the Dark, ha fatto coming out esattamente un anno fa, presentando successivamente la fidanzata con cui fa coppia da due decenni. Ebbene la 71enne attrice ha rivelato a TMZ un episodio di puro gossip legato a Madonna, nei giorni scorsi protagonista di un criticatissimo coming out su TikTok.

A detta di Cassandra, infatti, la regina del pop ci provà con la sua attuale fidanzata. “Oh. Bene, potrei dirti una cosa… interessante”, precisa Peterson sorridente nella clip di TMZ. “Madonna ci provò con la mia ragazza!”. Peterson incontrò l’amatissima Teresa “T” Wierson alla Hollywood Gold’s Gym. Palestra in cui si allenava anche Madonna, che rimase talmente ammirata dalla sua bellezza da puntarla. Letteralmente.

“Voleva assumerla come allenatrice, ma era ovvio che voleva qualcosa di più della, ehm, formazione“, ha ironizzato Cassandra. “Lo dirò e basta. Ed è passato tanto tempo. Ma penso che Madonna abbia sempre detto di essere piuttosto fluida”. “Voglio dire, baciò Britney Spears…”. E anche Christina Aguilera, se vogliamo dirla tutta, se non fosse stato puro e semplice intrattenimento televisivo. In realtà già nel 1990, mentre promuoveva “Justify My Love”, Madonna disse: “Penso che tutti abbiano una natura bisessuale. Questa è la mia teoria. Potrei sbagliarmi.”

“Non dirò che non ho mai dormito con una donna, ma amo gli uomini“, precisò in un’altra intervista.

© Riproduzione Riservata