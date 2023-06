Challengers di Luca Guadagnino, il trailer del menage-a-trois Zendaya/Mike Faist/Josh O’Connor

0:00 Ascolta l'articolo

L’ufficialità non è ancora arrivata, ma quasi certamente Luca Guadagnino sarà nuovamente alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ad un anno dal Leone d’argento per la miglior regia di Bones and All con Challengers, suo nuovo attesissimo film che sarà distribuito da Warner a settembre. In odore di presidenza di giuria, Guadagnino potrebbe sbarcare al Lido fuori Concorso.

Interpretato da Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor, Challengers è stato sceneggiato da Justin Kuritzkes, autore anche dell’adattamento di Queer, romanzo di William S. Burroughs che l’infaticabile Guadagnino sta girando a Roma insieme a Daniel Craig.

Lanciato oggi dal primo trailer, Challengers si presenta come un menage-a-trois in ambito sportivo, che vede Zendaya negli abiti di Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (lo straordinario Mike Faist di West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (il meraviglioso Josh O’Connor di God’s Own Country e The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Per Guadagnino sarà il 3° film dopo l’exploit di Chiamami col tuo nome, nel 2017, in attesa come detto di Queer, adattamento del cult LGBTQIA+ firmato Burroughs. Protagonista è Lee, alter ego dello scrittore che tesse la sua amorosa tela intorno a Allerton, un giovane ambiguo, indifferente come un animale. Si aggira in locali sempre più sordidi, bazzicati da una fauna putrescente, e così divagando ci regala schegge del suo nerissimo humour.

Al fianco di Craig troveranno spazio Lesley Manville, Jason Schwartzman, Drew Starkey, Henrique Zaga, Simon Rizzoni e probabilmente Omar Apollo.

