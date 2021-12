Consiglio d’Europa: “Minacce alla parità dei diritti LGBT”

2 minuti di lettura

“I difensori dei diritti LGBTI stanno affrontando un ambiente sempre più ostile in molti Paesi europei. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa devono fare di più per proteggerli”. Parole e pensieri di Dunja Mijatović, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dopo aver pubblicato il rapporto di una tavola rotonda on line dello scorso febbraio che ha avuto come protagonisti gli attivisti che lottano per i diritti della comunità queer.

Sulla base degli interventi dei partecipanti alla tavola rotonda, il rapporto traccia l’attuale contesto in cui operano i difensori dei diritti umani LGBTI, caratterizzato da una crescente resistenza al riconoscimento e alla protezione dei diritti delle persone LGBTI in Europa . Si può notare come le tendenze negative presentino inquietanti somiglianze tra numerosi Paesi. Basti pensare ad Ungheria e Polonia, che vanno a braccetto nel cavalcare l’omotransfobia di Stato.

Il rapporto offre una panoramica delle sfide affrontate dai difensori dei diritti LGBTI, che non solo si trovano a dover gestire tutte quelle restrizioni che colpiscono anche gli altri difensori dei diritti umani, ma sono inoltre presi di mira a causa del tipo di battaglie combattute e a causa della loro identità. Le sfide discusse nel rapporto includono violenza fisica, incitamento all’odio e molestie online; fughe di dati personali; campagne diffamatorie, anche da parte di pubblici ufficiali; violazioni dei diritti alla libertà di riunione e di espressione; molestie da parte della pulizia; mancanza di accesso ai finanziamenti.

Il rapporto sottolinea anche l’impatto negativo della pandemia da COVID-19 sia sulle persone LGBTI che sull’attivismo LGBTI, elogiando la notevole flessibilità e creatività degli attivisti LGBTI per adattare il loro lavoro alle esigenze delle comunità LGBTI. “È inaccettabile che la difesa dei diritti umani possa esporre gli attivisti LGBTI a problemi così gravi, compresi i rischi per la loro reputazione personale, la salute mentale e la sicurezza fisica“, ha concluso la 57enne Dunja Mijatović, che nei mesi scorsi aveva difeso il DDL Zan. “Gli Stati membri dovrebbero adottare urgentemente misure per garantire che i difensori dei diritti umani LGBTI possano lavorare in un ambiente favorevole e sicuro“.

Il Commissario per i diritti umani è un’istituzione indipendente e non giudiziaria all’interno del Consiglio d’Europa, incaricata di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti umani nei 47 Stati membri dell’Organizzazione. Eletta dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, l’attuale Commissario, Dunja Mijatović, ha assunto le sue funzioni il 1° aprile 2018.