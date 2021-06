Contouring: come rendere il volto più maschile con questa tecnica di makeup

3 minuti di lettura

Il contouring è una tecnica di makeup che serve a ridefinire i contorni del viso e a modellare le proporzioni attraverso un gioco di luci e ombre.

È molto utilizzata dalle celebrities, ma negli ultimi anni questa tecnica è diventata popolare anche tra le persone comuni, infatti non è difficile trovare dei tutorial a riguardo su Youtube, Instagram o TikTok.

Solitamente il contouring viene utilizzato per ridurre le dimensioni del naso, scolpire gli zigomi o arrotondare il mento (tutte tecniche per armonizzare e femminilizzare il volto), ma con determinati accorgimenti può essere adoperato per rendere il viso più maschile.

Ciò può essere utile per tutti quegli uomini che vorrebbero un viso più mascolino e virile, e anche per gli uomini transgender a cui piacerebbe accentuare gli angoli del proprio volto e renderlo meno “morbido”.

La regola principale del contouring è semplice: applicare un colore più scuro nelle zone da nascondere e uno più chiaro nelle aree da far risaltare.

Fase 1: la base.

Prima di realizzare il contouring bisogna detergere il viso, idratare la pelle con una buona crema idratante e infine applicare un fondotinta adatto alla tonalità della pelle; se invece volete un effetto più naturale potete usare una BB cream, cioè una crema idratante lievemente colorata che va a uniformare l’incarnato.

Fase 2: applicare il colore chiaro

A questo punto bisogna essere in possesso di un correttore di uno o due toni più chiaro del colore naturale della pelle che va applicato inizialmente sotto gli occhi, sul ponte del naso e sul centro del mento. Poi lo stendiamo anche sotto gli zigomi, in prossimità della mascella, in modo da evidenziarla. Infine possiamo applicarlo sulla parte della fronte più vicina alle sopracciglia (gli uomini hanno l’osso dell’arcata sopraccigliare più evidente rispetto alle donne, e noi quindi andremo a evidenziarlo).

Fase 3: applicare il colore scuro

Dopo aver sfumato il correttore chiaro con una spugnetta, un pennello o anche semplicemente con le dita, passiamo a utilizzare un correttore (o uno stick per contouring) più scuro di 1 o 2 toni; se siete esperti potete anche provare i prodotti in polvere come le terre abbronzanti, evitando però quelle che contengono i glitter.

Quindi applicando piccole quantità di prodotto, andiamo a scurire le tempie e la parte alta della fronte verso l’attaccatura dei capelli. Poi disegniamo due linee ai lati del naso, e andiamo a creare un’ombra anche al di sotto della mascella e del mento in modo da definirli maggiormente.

Infine la parte fondamentale del contouring è scolpire gli zigomi (sempre in modo maschile), quindi applichiamo il nostro correttore scuro partendo dal lobo dell’orecchio verso il naso.

Fase 4: fissaggio

A questo punto, dopo aver sfumato il correttore scuro, dobbiamo fissare il makeup in modo tale che duri tutto il giorno.

Per fare ciò andiamo a dare una spolverata di cipria trasparente su tutto il viso utilizzando un pennello per prodotti in polvere.

Certamente tutto ciò varia in base alle singole caratteristiche di ogni volto, ma quello che ho descritto è un processo di pochi semplici passaggi che vi può dare un’idea generale.

Infine ci tengo a precisare che se non avete mai provato a fare il contouring prima d’ora vi potrebbe sembrare molto difficile, ma in realtà si tratta di una tecnica piuttosto semplice, che con un po’ di pratica da i risultati sperati.