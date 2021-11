MTV Ema 2021, trionfo Maneskin in Ungheria: “Ma l’Italia quest’anno ha perso la partita dei diritti civili”

2 minuti di lettura

Un trionfo storico in un Paese come l’Ungheria guidata da Viktor Orbán, a trazione sempre più dichiaratamente omotransfobica. I Maneskin sono stati eletti best group agli MTV European Music Award, battendo Coldplay, Foo Fighters, Kings of Leon, Imagine Dragons e The Killers. Mai nessuna band italiana aveva vinto una categoria internazionale agli EMA. Dal palco, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si sono soffermati sul tema dei diritti LGBT, in Ungheria tristemente calpestato e in Italia recentemente affossato dai 154 senatori che hanno ucciso il DDL Zan.

“Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese per i risultati raggiunti non solo da noi ma da tanti sportivi e da tante personalità della cultura. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro, e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante“, ha sottolineato Damiano, in calze a rete sul palco, per poi lanciare un messaggio anche agli ungheresi: “Siamo sempre schierati da quella parte sia sul palco che nella vita privata“. Ethan e Victoria sono infatti dichiaratamente bisessuali.

Messaggio inviato anche dalla conduttrice dello show, Saweetie, che ha chiesto rispetto per la comunità LGBT. La rapper americana ha insistito molto sull’importanza del ‘rispetto’, chiedendo di difendere la comunità LGBT internazionale. Tutto questo da Budapest, capitale dell’Ungheria a trazione omotransfobica voluta da Orban. Nel corso della serata, tra le altre cose, Lil Nas X ha vinto il premio per il miglior video con MONTERO (Call Me By Your Name), trionfo queer del 2021. Il Best Italian Act è invece andato ad Aka7even. A seguire tutti i vincitori.

🎥 • Måneskin performando “MAMMAMIA”, diretamente do palco do #MTVEMAs! 🎸🔥 pic.twitter.com/TPmZRbGQP0

— Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) November 14, 2021

MTV EMA 2021 – VINCITORI

Best Artist

Ed Sheeran

Best Pop

BTS

Best Song

Ed Sheeran – Bad Habits

Best Video

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Best Collaboration

Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

Best New

Saweetie

Best Electronic

David Guetta

Best Rock

Måneskin

Best Alternative

YUNGBLUD

Best Latin

Maluma

Best Hip Hop

Nicki Minaj

Best K-Pop

BTS

Best Group

BTS

Best Push

Olivia Rodrigo

Biggest Fans

BTS

Video for Good

Billie Eilish – Your Power

Best Italian Act

Aka7even