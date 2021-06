DDL Zan, Chiara Appendino: “Dev’essere velocemente approvato. Anzi, andava fatto 20 anni fa”

< 1 minuto di lettura

La sindaca uscente di Torino Chiara Appendino ha pubblicamente voluto sostenere la coppia gay di Torino aggredita a Palermo. “Una vigliacca e ignobile violenza quella che hanno subìto. Una violenza che ancora una volta ha un nome: omofobia“, ha scritto sui social la sindaca.

E non solo. Da sempre vicina alla comunità LGBT, Appendino, intervistata su Radio Rai 1, ha ribadito l’urgenza della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo attualmente ferma al senato.

Il Ddl Zan dev’essere approvato e anche velocemente. Anzi, andava fatto già vent’anni fa. Quando si tratta di questi temi bisogna lavorare da un certo punto di vista culturale con azioni di sensibilizzazione in particolare sui più giovani, ma anche con azioni concrete. Torino è molto avanti. Siamo una delle prime città che ha costruito, con l’aiuto dell’Atc, uno spazio che si chiama To-Housing, dove accogliamo ragazze e ragazzi che in qualche modo vengono mandati via da casa nel momento in cui dichiarano il proprio orientamento sessuale.