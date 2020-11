DDL Zan, le leggi contro l’Omotransfobia nei principali Paesi d’Europa

Legge contro l’Omofobia in Francia

A poche ore dall’approvazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo alla Camera dei Deputati, proviamo a guardarci attorno, nel nostro caro vecchio Continente, per vedere quali Paesi hanno attuato da tempo una simile a contrasto dell’odio omotransfobico. Tutto questo con la consapevolezza che il DDL Zan ha sì superato l’aula di Montecitorio, ma dovrà fare altrettanto a Palazzo Madama, Senato della Repubblica.

È la stessa Camera dei Deputati a farci sapere che gran parte dei Paesi d’Europa hanno modificato da tempo normative nazionali per adeguarle alla lotta contro la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale della vittima.

A partire dal 2003, in Francia il legislatore ha ammesso l’omofobia fra gli elementi identificativi per alcune infrazioni penali disciplinate dal Codice penale, come nel caso del reato di discriminazione (artt. da 225-1 a 225-4, art. 432-7) ed ha riconosciuto la circostanza aggravante per i reati o delitti commessi in ragione dell’orientamento sessuale della vittima (art. 132-77). Successivamente, nel 2004, ha disposto un aggravamento delle pene in caso di discriminazione, estendendo alle minacce, al furto e all’estorsione (artt. 222-18-1, 311-4 e 312-2) le fattispecie di reato cui può essere applicata la circostanza aggravante a carattere omofobo. Nel 2012, infine, la legislazione francese contro la discriminazione omofoba è stata rafforzata ulteriormente inserendo accanto a quello di “orientamento sessuale” anche il concetto di “identità sessuale” negli articoli dei Codici penale e di procedura penale, dei Codici del lavoro e dello sport e di alcune leggi, riguardanti reati o comportamenti motivati da discriminazione. Sono altresì punite la provocazione non pubblica alla discriminazione, all’odio o alla violenza (art. R625-7) e la diffamazione e l’ingiuria non pubbliche nei confronti di una persona o un gruppo di persone in ragione dell’orientamento sessuale (art. R624-3 e R624-4).