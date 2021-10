DDL Zan, parla il Movimento Arcobaleno: “Nessuna modifica o compromesso è più accettabile”

3 minuti di lettura

“Domani al Senato il centrodestra ha proposto una misura-tagliola che affosserebbe per sempre il provvedimento. Per questo oggi pomeriggio avvieremo un confronto per arrivare a una mediazione“. Così Enrico Letta, segretario Pd, ha oggi ribadito l’intenzione di voler provare a trovare un’intesa con le altre forze parlamentari per approvare la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, domani attesa al Senato con l’incubo dei due voti a possibile scrutinio segreto per non passare alla discussione sugli articoli richiesti dalla Lega. Da noi intervistato in diretta Instagram, Alessandro Zan ha ieri provato a spiegare le ragioni di questo apparente (?) cambio di rotta da parte del Partito Democratico, precisando che non saranno ammesse mediazioni sull’identità di genere che Italia Viva, Forza Italia e Lega vorrebbero cancellare dalla legge.

Ma il movimento LGBT si è ritrovato compatto con una nuova campagna social, #PAURADICHI, prendendo posizione contro l’ipotesi di ulteriori ritocchi alla legge. “Nessuna ulteriore modifica o compromesso è più accettabile. Di chi ha paura la politica?“, si sono domandati i firmatari dell’appello.

Chiediamo a tutte le senatrici ed i senatori, di ogni schieramento di non escludere proprio le migliaia di persone transgender, non binarie, che sono fra le più esposte alla violenza. Questo è quel che avverrebbe togliendo dalla legge l’espressione “identità di genere”. Inserire “omofobia e transfobia”, come propongono alcuni, renderebbe inoltre la legge inefficace, a rischio di incostituzionalità, rendendola incompatibile con gli attuali 604 bis e ter, il dispositivo dell’ex Legge Mancino-Reale. Chiediamo inoltre di mantenere in tutte le scuole la celebrazione della giornata del 17 maggio, che si celebra da anni in tutta Europa ed è un presidio minimale di educazione al rispetto e alla diversità.

Richieste che una larga fetta della politica nazionale finge di non voler ascoltare. “Questa legge tutela persone in carne ed ossa, le persone LGBTQIA+, tutte le donne, le persone disabili, nonchè chiunque possa essere considerato “diverso” ed essere bersaglio dell’odio motivato da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità“, proseguono i firmatari della campagna. “Non ha quindi senso inseguire ulteriori improbabili compromessi privi di ogni garanzia politica con chi non ha mai voluto questa proposta di legge. Chiediamo a tutti coloro che si erano espressi favorevolmente alla Camera di rispettare gli impegni presi e a coloro che si erano opposti di riconsiderare il loro voto. La nostra società è ormai più avanti della nostra classe dirigente ed ha dimostrato di essere lontana dall’estremismo dei movimenti omofobi e oscurantisti. La maggior parte della popolazione è favorevole all’approvazione di questa legge e ha capito che non toglie diritti e libertà a nessuna persona, ma aggiunge tutele necessarie integrando le norme che già puniscono l’odio razziale, etnico, nazionale e religioso”.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:00, si riuniranno in Senato i capigruppo di maggioranza per provare a trovare un’intesa sul DDL Zan, da domani di nuovo in aula a palazzo Madama.

REALTÀ PROMOTRICI

AGEDO – Associazione Genitori Parenti e Amici di persone LGBTI

ALFI – Associazione Lesbica Femminista Italiana

ARC – Cagliari

Arcigay – Associazione LGBTI+ Italiana

Associazione LGBT+ Quore

Cammini di Speranza – Associazione persone cristiane LGBT+

C.C.O. Mario Mieli

CILD – Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili

CondividiLove

Coordinamento Torino Pride

EDGE

Famiglie Arcobaleno

Gaynet – Formazione e Comunicazione sui temi LGBTI

I sentinelli di Milano

MIT Movimento Identità Trans

NUDI – Nessuno Uguale Diversi Insieme

La Tenda di Gionata ODV

Lesbicx

Omphalos LGBTI

Polis Aperta

Rete Genitori Rainbow

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+

REALTÀ ADERENTI

Intersexioni

Possibile LGBTI+

Gruppo Trans APS

3volteGenitori – rete italiana di genitori cristiani con figl* LGBT+

Gruppo Kairos Genitori cristiani con figli LGBT+, Firenze

Parola… e parole, gruppo cristiano di genitori di persone LGBT+ e genitori LGBT+, Roma

Famiglie In Cammino, genitori di persone LGBT, Bologna

Gruppo In Viaggio per Emmaus, genitori e figli LGBT+ cristiani della Sicilia

Gruppo Mosaiko, cristiani LGBT+, Roma

Gruppo Davide, genitori e persone LGBT+ credenti, Parma

La Rete, Rete Cristiana di persone LGBT+ della Campania

Progetto Adulti Cristiani LGBT+

Progetto Giovani Cristiani LGBT+

Gruppo Zaccheo, cristiani LGBT+ della Puglia

L’Ulivo della Vita, genitori cattolici con figli LGBT+, Puglia

Progetto Ruah, cristiani omosessuali del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale

Gruppo Il Pozzo di Sicàr, Torino

Gruppo TuttiFiglidiDio, genitori cristiani con figli LGBT+, Mestre

Gruppo Ponti Da Costruire, Campania

Libera Rugby Club, Roma

CEST CEntro Salute Trans e gender variant

Tgenus Associazione attivisti Transgender

IGLBC Italian GLBT Business Chamber

AITGL Associazione Italiana Turismo GLBTQ+

Sportello d’ascolto LGBT+, Mestre (VE)

Baa Ba LGBT+ Aps

LuccAut

Mixed LGBTI

Collettivo Asessuale Carro di Buoi