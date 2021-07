DDL Zan, Zorzi vs. Salvini: “Mi fa pena, io sarei anche di destra ma in Italia è invotabile”

< 1 minuto di lettura

Tommaso Zorzi è tornato ad attaccare Matteo Salvini, via Instagram Stories, dicendosi basito dai quasi 700 emendamenti al DDL Zan presentati dalla Lega.

“Dietro le prese di posizione della Lega penso ci sia qualcosa di molto torbido perché sennò non si spiegano certe cose”, ha sottolineato l’ultimo vincitore del GF Vip. “Un partito che porta avanti la bandiera della famiglia tradizionale, della famiglia cristiana. Un partito capitanato da Salvini, il quale è divorziato con due convivenze alle spalle che al momento frequenta una ragazza che biologicamente potrebbe essere sua figlia. Non capisco l’enfasi del voler portare avanti un’ideologia che anche tu, da capo del tuo partito, non sposi e non porti avanti“.

Salvini, lo ricordiamo, è fidanzato con Francesca Verdini, 28enne e figlia dell’ex politico Denis Verdini. Zorzi ha poi criticato il leader leghista per le sue posizioni su vaccino e Covid-19, domandandosi: “È davvero così appagante arrivare al potere facendoti portavoce di tutto quel popolino ignorante che pende dalle tue labbra solo perché gli dai il contentino mettendo la tua libertà individuale davanti a quella di chiunque altro, risultando così pericoloso per il prossimo?“.

“Per un ragazzo come me che ha viaggiato per il mondo, che ha frequentato le scuole inglesi, che da quando ero molto piccolo sono sempre stato abituato ad avere una mentalità a 360 gradi, quando guardo Matteo Salvini, credetemi, mi fa pena”, ha proseguito Zorzi, per poi fare coming out ‘politico’: “Sulla carta, ideologicamente, io sarei anche di destra, ma in Italia non è votabile la destra purtroppo, è un disastro intellettuale“.

E pensare che solo pochi mesi fa, il lanciatissimo Tommaso, presto giudice di Drag Race Italia, rideva e scherzava in tv al cospetto di Giorgia Meloni.