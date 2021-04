Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: “Penso che Anna Corona si fosse infatuata di me”

2 minuti di lettura

Svolta inattesa nelle discussioni intorno alla sparizione di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004. Dopo la mancata compatibilità del gruppo sanguigno fra la ragazza e una donna, alla ricerca dei genitori naturali nella televisione russa, il triste caso di cronaca ha ripreso vigore nei media nazionali. Così, nella scorsa puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda mercoledì 21 aprile, la vicenda ha catturato l’attenzione del pubblico con dettagli inediti rivelati da Piera Maggio, madre di Denise Pipitone.

“In tutta questa storia ci sono state solo lacune e depistaggi” ha ricordato la donna, che negli anni ha reso noto a più riprese il proprio pensiero sul lavoro degli inquirenti, giudicato superficiale e raffazzonato, tanto da aver loro riconosciuto parte della responsabilità nella scomparsa della piccola. Il focus è sui primi sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine, che non hanno interessato la casa di Anna Corona, ex moglie del padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi. La donna, infatti, avrebbe fatto in modo che polizia e carabinieri perlustrassero un altro appartamento.

Un raggiro che ha sempre fatto storcere il naso a Piera Maggio, sempre sospettosa sul ruolo della famiglia Corona nella sparizione della figlia. Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone, finì addirittura a processo con l’accusa di concorso al sequestro della bambina, salvo poi essere assolta in via definitiva. I pessimi rapporti fra Piera Maggio ed Anna Corona, compagna dell’uomo con cui la prima clandestinamente concepì Denise, avrebbero però una natura controversa.

Denise Pipitone, Piera Maggio: “Atteggiamenti ambigui dall’ex del padre di mia figlia”

Stando alle dichiarazioni della donna nel programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, Anna Corona avrebbe provato un forte attrito nei suoi riguardi dettato da una doppia forma di gelosia:

Ora dirò una cosa forte, che è agli atti già dall’inizio: Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. Io non ho trovato una famiglia del mulino bianco e non ho portato via il marito a nessuno. Io ho conosciuto una coppia scoppiata. Quando ho visto che c’erano cose che non andavano nella signora Anna Corona, io mi sono allontanata. Ci sono stati più atteggiamenti ambigui nei miei confronti. Tant’è che io glielo dissi e lei sviava in quelle domande. Non era un atteggiamento normale il suo.

Poi ha aggiunto:

Ognuno vive la sua sessualità a modo proprio, però devo essere chiara, non si è mai capito cosa volesse la Corona da me, che non avevo niente a cui pensiero. Amiche non siamo state mai, non abbiamo la reputavo una conoscenza di cui avevo bisogno per fatti miei personali. E l’ho detto agli inquirenti che infatti hanno anche ipotizzato altre cose. Stasera lo dico perché la mia ipotesi è che lei fosse gelosa di me. Ho sempre sostenuto due cose su Anna Corona: il matrimonio che non andava bene e che poi l’ha portata a separarsi dal marito e il fatto che si fosse infatuata di me.

Una rivelazione che ha lasciato sbigottiti i telespettatori, che si sono riversati sui social per commentare l’ultimo atto di una vicenda che da oltre 15 anni tiene il pubblico con il fiato sospeso. Nell’ombra rimane Denise Pipitone, vittima innocente, oggi ventunenne.