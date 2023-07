0:00 Ascolta l'articolo

La televisione cambia faccia e dalla prossima stagione è pronta a stupirci con effetti speciali.

Come avrete già avuto modo di leggere, infatti, con l’insediamento del nuovo Governo e con il graduale ricambio della platea televisiva, a partire dal prossimo settembre assisteremo a delle importanti novità – non tanto in termini di nuovi format televisivi quanto nei volti coinvolti – in tutte le reti generaliste del nostro bel Paese.

Le prime, più evidenti, sono quelle che caratterizzano sia Rai che Mediaset con l’uscita di scena di personaggi come Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Barbara d’Urso e Belen Rodriguez e con l’adozione di nuove strategie narrative volte a risollevare il livello intellettuale delle trasmissioni, con una graduale scomparsa dei contenuti “trash” per volere degli stessi editori.

Una rivoluzione, dunque, iniziata nei mesi addietro – ad esempio su Canale 5 con l’imposizione di rigidissime linee guida al Grande Fratello VIP 7 – e che proseguirà nella prossima stagione televisiva con il coinvolgimento non solo di Rai, Mediaset e La7 ma anche del grande gruppo Warner Bros. Discovery dove a partire da settembre potremo assistere all’arrivo di nuovi format e volti tv.

Dopo sei anni di corteggiamenti, infatti, a partire dal 15 ottobre il canale NOVE ospiterà la 21esima edizione di “Che Tempo Che Fa”, il talk-show creato e condotto da Fabio Fazio che dopo la sua dipartita dalla Rai ritroverà al suo fianco Luciana Littizzetto, guru della comicità nostrana, e Filippa Lagerbäck. In arrivo Tommaso Zorzi.

Un’edizione ricca di novità, a partire dal segmento “Che tempo che farà”, che andrà in onda alle 19:30 e che coinvolgerà Nino Frassica, lo stesso Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. Confermatissimo, invece, “Il Tavolo” che prenderà il via dalle ore 22:00 e ospiterà i volti già noti al pubblico della trasmissione. Tra le novità, però, l’arrivo nel cast fisso di Ornella Vanoni.

Ma non finisce qui! Come abbiamo già avuto modo di affermare, Warner Bros. Discovery è parte integrante della rivoluzione televisiva attualmente in atto e per questo da settembre sulle sue reti avremo modo di vedere importanti novità anche in termini di conduzione.

A partire da novembre, infatti, su Real Time andrà in onda la prima edizione italiana di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno“, un nuovo dating-reality show condotto da Giulia De Lellis nel quale quattro coppie di lungo corso, che stanno vivendo un momento di crisi, dovranno scambiarsi i partner per due settimane. Alla fine dell’esperimento, dovranno decidere se separarsi o restare insieme.

Una nuova lente di ingrandimento viene dunque accesa da Warner Bros. Discovery sull’amore e su tutte le sue sfumature.

Da sempre, infatti, Real Time si fa portavoce di messaggi di inclusione e uguaglianza, scegliendo di raccontare tutte le forme dell’amore: lo abbiamo visto in “Matrimonio a prima vista – Italia” e “Primo appuntamento” – che torneranno in onda nel prossimo autunno – dove da sempre è parte integrante la comunità queer, al contrario di quanto accade ad esempio nei reality e dating show di Canale 5 come Temptation Island.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Warner Bros. Discovery: le grandi riconferme

Oltra alle grandi e attese novità, Warner Bros. Discovery per il prossimo anno punta sui suoi titoli di maggior successo: su Real Time rivedremo dunque in onda “Bake Off Italia – Dolci in forno” con Benedetta Parodi, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia; “Il Castello delle Cerimonie” con Donna Imma Polese e Matteo Giordano; “Casa a prima vista”.

Il NOVE, invece, potrà contare su “Accordi & Disaccordi” con Luca Sommi, “Cash or Trash – Chi offre di più?” con Paolo Conticini, “Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo” con Gabriele Corsi e “Only Fun – Comico Show” con i PanPers e Elettra Lamborghini.

Prosegue inoltre l’investimento del NOVE nell’area comedy grazie all’ingresso di Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile: “Comedy Match” sarà una battaglia di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre di comici capitanate dalle attrici Maria De Biase e Marta Zoboli.

Grande spazio anche alle inchieste del momento: sul NOVE arrivano “Essere Moana – Segreti e Misteri” che racconterà al pubblico la storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica.

Spazio anche a “Ares Gate: la fabbrica delle illusioni” che analizzerà il caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici.

Sempre a settembre andrà in onda l’inchiesta televisiva incentrata sul truffatore dei risparmiatori più o meno noti del bel mondo romano, “I soldi degli altri – Gianfranco Lande detto il Madoff dei Parioli“.

Warner Bros. Discovery è la dimora dell’inclusività

Insomma, la rivoluzione per Warner Bros. Discovery prende il via con il coinvolgimento di alcuni dei volti più amati del momento non solo dal pubblico televisivo – come Fazio o Katia Follesa – ma anche dai social – una tra tutti la De Lellis.

Prosegue raccontando la realtà in tempo reale con programmi di approfondimento sui casi di attualità più scottanti del momento e mettendo in luce tutte le diversità che contraddistinguono l’esistenza umana.

Termina, facendosi portavoce con garbo ed eleganza di valori di inclusività e uguaglianza, coinvolgendo tutte le comunità sottoesposte in televisione che qui invece trovano la loro perfetta dimora.

© Riproduzione Riservata