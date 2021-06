Doctor Who: Olly Alexander sarà il 14esimo Dottore?

2 minuti di lettura

Dopo la prima “Dottoressa” di Jodie Whittaker, la decennale serie “Doctor Who” è pronta a presentare il probabile nuovo protagonista, Olly Alexander, ovvero il quattordicesimo Dottore. Il condizionale è ancora d’obbligo, poiché non ci sono conferme al momento.

Il cantante pop ha vestito i panni di attore raccogliendo consensi nella mini serie LGBT “It’s a Sin” di Russel T Davies. E ora sarebbe pronto a ripartire con Doctor Who, per il quale avrebbe già firmato il contratto. A riferire le indiscrezioni è stato il The Sun, secondo il quale Olly Alexander starebbe mettendo a punto gli ultimi dettagli con la BBC prima di iniziare i lavori.

Se la notizia fosse confermata, dopo il primo Dottore donna, la serie avrà anche il primo attore gay per interpretare il Signore del Tempo. Non si conoscono i dettagli nella fine della Dottoressa, ma le voci indicano che la Whittaker sarà presente solo in alcune puntate della nuova serie, per lasciare poi il posto definitivamente all’attore 30enne nel 2022.

Dalla BBC ancora nessun annuncio, di conseguenza non si conoscono ancora eventuali colpi di scena che caratterizzeranno sicuramente la nuova stagione e il nuovo Dottore.

La smentita dell’agente di Olly Alexander

Nessun annuncio nemmeno dal diretto interessato, ovvero Olly Alexander. Solo il suo agente ha cercato di sedare gli animi, spiegando che la BBC non ha confermato né smentito un nuovo Dottore, e come a fomentare una nuova reincarnazione siano solo voci di corridoio.

Per l’attore, non ci sarebbero film e serie TV all’orizzonte, spiega l’agente Martha Kinn, come riporta BadTaste:

Anche se Olly viene spesso contattato dai Cybermen, temo di dover bloccare questa teoria. Per quanto sia bello vedere l’interesse generato da questa storia, semplicemente non è vera. Per quanto possa sembrare strano, Olly si sta concentrando per ora sulla sua carriera musicale.

Ma la smentita va in contrasto con il supporto che Russel T Davies avrebbe fornito a Olly Alexander per il nuovo Doctor Who, ma questo non significa automaticamente che comparirà nella nuova serie. La segretezza sui lavori, al momento, è totale.

Segretezza anche per la Dottoressa

E tutta questa riservatezza non è una novità. Anche a Jodie Whittaker era stato richiesto di non fornire nessuna informazione, nemmeno al suo staff:

Il segreto più difficile da mantenere era il mio ruolo! È stato un periodo davvero molto lungo per il tempo passato tra l’audizione per interpretare il Dottore, aver ottenuto la parte e l’annuncio. Professionalmente, ero l’unica persona nella mia squadra a sapere di essere stata scelta. Se mi avessero invitato a delle audizioni avrei dovuto dire ‘Mi dispiace davvero, non voglio davvero mettermi in gioco per questo’.

Per il momento, quindi, solo e soltanto rumor.