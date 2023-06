Donald Trump: “La follia trans preoccupa più delle tasse” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Fresco di nuova incriminazione per la sottrazione di documenti top secret, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli elettori repubblicani sarebbero più preoccupati dai diritti delle persone trans che da un taglio eventuale delle tasse. Il tycoon è tornato a seminare transfobia nel corso di un discorso a Greensboro, in Carolina del Nord.

A detta di Trump è “incredibile quanto fortemente le persone si sentano” preoccupate riguardo alla “follia transgender” e all’insegnamento di “contenuti etnici, sessuali o politici” ai bambini. Le sue parole sono state accolte da una standing ovation. Dopo la reazione entusiastica, l’ex presidente ha confessato di non aver mai ricevuto simili risposte quando ha parlato di “taglio delle tasse”.

“Parlo di transgender e tutti impazziscono. Chi l’avrebbe mai detto? Cinque anni fa, non sapevi cosa diavolo fossero”.

Trump, oggi atteso in tribunale per aver sottratto documenti riservati dalla Casa Bianca, è attualmente in tour per le primarie del partito repubblicano, che lo vedranno sfidare l’ex alleato Ron DeSantis, governatore della Florida. Un Trump 2.0., sempre più estremista e menzognero, che ha sparato a zero anche contro il diritto all’aborto, perché a suo dire chi sostiene l’aborto sarebbe disposto “ad uccidere un bambino … anche dopo la nascita del bambino“.

Il tycoon ha inoltre aggiunto che i “pazzi della sinistra radicale” starebbero cercando di interferire con le elezioni “usando le forze dell’ordine”, a suo dire “totalmente corrotte”. Trump non è certamente l’unico esponente repubblicano a bombardare i diritti LGBTQIA+.

Ron DeSantis, che punta al ticket repubblicano per sfidare Joe Biden nel 2024 alle elezioni nazionali, è colui che ha inventato la legge Don’t Say Gay, prendendo di mira anche le drag queen e gli adolescenti trans. Nikki Haley, altra potenziale candidata repubblicana alle primarie di partito, ha recentemente descritto le donne trans nello sport come “la questione femminile del nostro tempo”, insultando la tiktoker Dylan Mulvaney.

Oggi in tribunale, Trump dovrà rispondere di 37 capi di accusa collegati a documenti secretati ritrovati nella sua abitazione, senza alcuna autorizzazione. Si tratta della 2a incriminazione in pochi mesi per l’ex presidente, dopo quella riguardante il pagamento di 130 mila dollari in nero, avvenuto nel 2016 nel pieno della campagna presidenziale, per comprare il silenzio della porno star Stormy Daniels, sua amante.

