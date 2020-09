Ora Eddie Redmayne difende J.K. Rowling: “sui social insulti disgustosi”

L’attore britannico Eddie Redmayne è intervenuto in difesa di J.K Rowling, al centro di una bufera per le sue dichiarazioni transfobiche, dopo averla inizialmente e pubblicamente criticata.

Ma quelle della Rowling non sono solo affermazioni. Il suo odio nei confronti della comunità T lo ha dimostrato anche nel suo ultimo libro e condividendo su Twitter un negozio online che vende spille, tazze e magliette con scritte del tipo “Transmen are my sister” o “Sorry about you c*ck, bro“.

Secondo l’attore di The Danish Girl, la scrittrice ha ricevuto degli abusi disgustosi attraverso i suoi social, il teatro in cui la donna condivideva le sue opinioni nei confronti delle persone transgender.

Distanze e difese: l’opinione di Eddie Redmayne

E per questo, Eddie Redmayne le avrebbe inviato una lettera di sostegno, condivisa poi dal Daily Mail. Nella lettera di supporto, l’attore prende le distanze dalla mamma di Harry Potter. Condanna coloro che molestano le persone transgender sui social media, ma allo stesso tempo denuncia anche quegli utenti che stanno attaccando la Rowling con offese e insulti. Lo stesso attore, ha spiegato:

Allo stesso modo, continua a esserci un orribile torrente di abusi nei confronti delle persone trans online e nel mondo che è devastante.

Eddie Redmayne ha anche detto di avere molti colleghi transgender e a riguardo ha specificato: “Molti amici e colleghi trans i cui diritti civili sono messi in discussione quotidianamente e che sono vittima di continue discriminazioni”. A giugno, come detto in precedenza, aveva già condannato le parole della Rowling, affermando che “Gli uomini trans sono uomini e le donne trans sono donne“.

Il ruolo di Lili Elbe

Eddie Redmayne è sicuramente conosciuto per aver interpretato Lili Elbe, pittrice realmente esistita e prima persona a essersi identificata come transessuale, e ad essersi sottoposta a un intervento chirurgico per il cambio di sesso. Anche per questo suo ruolo, dovrebbe condannare le prese di posizioni chiaramente transfobiche della scrittrice.

Ma l’attore 38enne, dopo “The Danish Girl”, è riapparso sul grande schermo in “Animali Fantastici e dove trovarli” e il seguito “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald“, entrambi presi dai due omonimi romanzi della stessa J.K. Rowling.