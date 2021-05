Elenoire Ferruzzi è fuori pericolo di vita: “Fatica ancora a parlare, ma ne uscirà”

2 minuti di lettura

Elenoire Ferruzzi sta meglio. La performer aveva destato la preoccupazione di migliaia di fan dopo il ricovero in ospedale, determinato dall’aggravarsi delle sue condizioni di salute, messe a repentaglio dal Covid-19. Da settimane non si avevano notizie su Elenoire Ferruzzi, il che aveva fatto pensare al peggio a chi attendeva novità dall’ospedale. Nelle ultime ore, tuttavia, l’amico Angelo Mazzone ha pubblicato su Facebook un aggiornamento che fa ben sperare:

So che tanti aspettavate notizie, ma c’erano state troppe cattiverie quando il calvario è iniziato, ormai due mesi fa. Per volontà di sua mamma ho rispettato il silenzio, come giusto che sia, ma per sua volontà posso ora finalmente dirvi che dopo così tanto tempo la bambolona è fuori pericolo di vita! Nelle ultime settimane le sue condizioni erano già migliorate, i suoi polmoni si sono ripresi quasi del tutto. Ha passato e sta passando un esperienza allucinante, da che non aveva speranze di sopravvivenza a essersi ripresa.