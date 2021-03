Vito di Forza Italia: “Incredibile ostacolare la discussione del DDL Zan, non vorrei avesse ragione Elodie”

< 1 minuto di lettura

I capogruppo del PD, del M5S, di Italia Viva, del Misto-Leu e delle Autonomie in commissione Giustizia hanno ufficialmente scritto al Presidente Ostellari per chiedere la convocazione urgente dell’Ufficio di presidenza al fine di ottenere la calendarizzazione del ddl Zan contro la omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. È ufficiale. Si attendoni risposte dal senatore leghista, da giorni in trincea.

Nel frattempo, dopo Elodie e Fedez anche da Forza Italia, per bocca di Elio Vito, deputato che ha votato in favore del DDL alla Camera, si sono levate parole di incredulità dinanzi alle ‘forzature democratiche’ leghiste in Commissione giustizia.

A me pare incredibile che gli oppositori del ddl Zan cerchino perfino di ostacolare la calendarizzazione in Commissione, la discussione di merito ed il voto al Senato. Non vorrei avesse ragione Elodie…

Parole chiare ed inequivocabili, che rilanciano quanto scritto sui social dalla cantante 48 ore fa, quando Elodie diede degli “indegni” ai leghisti, a suo dire omotransfobici che non dovrebbero stare in Parlamento.