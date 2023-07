Elite 8 ci sarà, ecco le new entry e chi tornerà a sorpresa nella nuova stagione

0:00 Ascolta l'articolo

La settima stagione di Elite arriverà su Netflix il prossimo 20 ottobre, ma nell’attesa la piattaforma streaming ha ufficializzato il rinnovo per un’ottava stagione. Via alle riprese nel mese di agosto, con la regia di Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares ed Elena Trapé, con uscita in streaming nel 2024.







Ane Rot (Killer Book Club) e Nuna Gallego (UPA Next) sono i primi nuovi volti ufficializzati, mentre Mina El Hammani riprenderà il ruolo di Nadia. El Hammani è in Elite dalla stagione 1, come uno dei tre studenti che si sono trasferiti a Las Encinas, ovvero la scuola privata più esclusiva di Madrid, insieme a Samuel García Domínguez (Itzan Escamilla) e Christian Varela Expósito (Miguel Herrán). Nadia aveva lasciato Elité nella quarta stagione per frequentare un’università di New York. Ora il colpo di scena, con il suo ritorno.

L’imminente settima stagione ha perso Manu Rios, che ha abbandonato la serie al termine della sesta, con Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Ivan Mendes, Alejandro Albarracin e Maribel Verdu new entry. Nadia Al Saidi, nei panni di Sonia nella stagione 6, e Omar Ayuso, che ha interpretato Omar nelle stagioni 1, 2, 3, 4 e 5, riprenderanno i propri ruoli nei nuovi episodi.

“I produttori mi hanno suggerito di tornare e ho accettato. Mi piace lavorare a questa serie più che mai“, ha confessato Ayuso a Gay Times, scherzando sul fatto che Netflix lo avrebbe “licenziato a titolo definitivo” se solo avesse divulgato informazioni sul suo inatteso ritorno. Nella settima stagione farà la sua comparsa anche Anitta, icona pop brasiliana.

Carlos Montero, co-autore di Elite, tornerà su Netflix nel 2024 con un’altra novità, Respira, serie medical con Manu Rios protagonista.

