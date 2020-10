Ellen DeGeneres e J.K Rowling, tracollo social nel 2020

Secondo quanto riportato da GamblingDeals, che ha valutato le statistiche di Social Blade, Ellen DeGeneres è andata incontro ad un vero e proprio tracollo social, dopo mesi di polemiche in cui è stata accusata di essere meschina e perfida da ex collaboratori e ospiti della sua trasmissione. Uno show messo addirittura sotto controllo dalla rete, che ha provato a capire nel dietro le quinte se simili voci potessero essere reali. Ellen ha più volte chiesto scusa, nel caso in cui alcuni suoi comportamenti siano stati male interpretati, ma la fuga dai suoi profili è stata comunque importante. Meno 545.000 follower su Instagram e oltre 612.000 follower su Twitter. Calcolatrice alla mano, per gli esperti del settore la celebre conduttrice avrebbe perso milioni di dollari, viste le sponsorizzazioni spesso esplicitate sui suoi profili.

Perdite importanti anche per il guru del make up Jeffree Star, accusato da più parti di misoginia, body shaming e razzismo. Scaricato dai brand, ha perso la bellezza di 487.151 follower.

Male è andata anche a J.K. Rowling, da mesi in sella ad un dibattito transfobico che ha visto persino i fan di Harry Potter scaricarla senza mezzi termini. La madre del maghetto ha perso ben 350.826 follower su Twitter. Non avendo Instagram, non ci sono dati a riguardo. Segno che l’omotransfobia, non paga.