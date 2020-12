Elliot Page, la Sony corregge i fan: “il pronome giusto è lui/loro”

Il coming out di Elliot Page, star di Juno e The Umbrella Academy, ha ieri fatto il giro del mondo. Se in Italia Arcilesbica ha deciso di deriderlo con il suo solito ‘tatto’, su Twitter il colosso tecnologico Sony è intervenuto per correggere un utente che si era congratulato dandole ancora del lei.

“Lui“, ha cinguettato Sony, “o loro“. Elliot ha infatti chiesto l’utilizzo di questi due pronomi per descriverlo, in quanto persona trans e non binaria. Nelle ultime 24 ore si è letto di tutto on line, con articoli in alcuni casi inaccettabili e altri inciampati su un titolo discutibile. Noi di Gay.it in primis. Chi scrive aveva titolato “Ellen Page fa coming out: “sono trans, mi chiamo Elliot“. Sbagliando, e me ne scuso. Il titolo è stato presto corretto, perché ora esiste solo e soltanto Elliot Page. Il deadnaming non è accettabile, mai, neanche in un titolo in cui si riportano entrambi i nomi. Altrove si è parlato di outing, senza capire per l’ennesima volta la differenza con coming out, e si è continuato a rivolgersi a lui come ‘attrice’, al femminile, sbagliando, perché le parole hanno un peso. E qui torniamo all’ottima notizia del rispetto delle differenze di genere, entrato nel Testo unico dei doveri del giornalista.