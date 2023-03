Quando Elly Schlein diede una lezione a Meloni: “Sono una donna, amo un’altra donna…” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

A settembre 2022, in Piazza del Popolo a Roma, si tenne il comizio di chiusura della campagna elettorale del PD. Elezioni alle porte, quelle che poi hanno portato al trionfo Giorgio Meloni, in quell’occasione Elly Schlein ha preso la parola sul palco per un discorso che ha fatto molto parlare.

Riprendendo il discorso che Giorgia Meloni fece in Spagna, in occasione della festa di Vox, che diventò virale fonte di parodie e meme – “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” –, la nuova Segretaria del PD Schlein si è lanciata anch’essa in una versione tutta sua della dichiarazione, facendo riferimento alla propria vita privata.

Un’accusa alle politiche di Giorgia Meloni, proclamate femministe ma contro certi diritti delle donne, Elly Schlein si è lanciata in un appello al diritto delle donne di scegliere e prendere decisioni sul proprio corpo, dichiarando il suo amore per un’altra donna e sottolineando come il fatto di non essere madri non renda meno donne. Non è un caso che Elly sia stata anche vittima di body shaming da parte delle frange più intolleranti dell’estrema destra di Fratelli d’Italia, immediatamente dopo la sua elezione a Segretaria del Partito Democratico.

Questo il suo discorso:

“Non basta essere donne per aiutare le altre donne, c’è una bella differenza tra leadership femminili e femministe se decidi di non difendere i diritti delle donne a partire da quelli sul proprio corpo, a partire dall’idea di poter scegliere sul proprio corpo. Sono una donna, amo un’altra donna, non sono una madre ma non per questo sono meno donna. Perché non siamo uteri viventi, siamo persone con i loro diritti”.

