Elly Schlein, una donna queer candidata alla segreteria PD

“E se fosse Elly Schlein, “donna che ama una donna”, a guidare il Pd verso un nuovo centrosinistra?“, ci chiedevamo lo scorso 29 settembre, poche ore dopo le dimissioni di Enrico Letta da segretario del partito. Nella giornata di ieri Elly Schlein ha ufficialmente confemato la propria corsa alla segreteria del Partito Democratico, sfidando apertamente l’ex ministra Paola De Micheli e il ticket Bonaccini/Nardella, presidente della regione Emilia Romagna e sindaco di Firenze.

37enne di Lugano con cittadinanza statunitense e svizzera, Schlein, eurodeputata dal 2014 al 2019, è da poco più di un mese entrata in Parlamento grazie proprio al Pd, a cui non è iscritta. Ieri, dopo settimane di rumor, ha rotto gli indugi.

“Io voglio diventare la segretaria del nuovo Partito Democratico assieme a voi. Se lo facciamo insieme io ci sono. Prenderò la tessera del Pd per rispetto di questa comunità, per entrare in ascolto e in punta di piedi. Sono disponibile ad accettare ogni esito del congresso e a lavorare dal giorno dopo per l’unità”.

Schlein, che ha fatto coming out a L’Assedio da Daria Bignardi nel 2020 rivelando di amare una donna, ha annunciato l’intenzione di far ritrovare al Partito Democratico un’identità «chiara, comprensibile e coerente», «di sinistra». Tre le sfide principali da affrontare, a suo dire, ovvero «disuguaglianze, clima e precarietà».

Un anno fa da noi inserita tra le candidature ai Gay.it Awards, Schlein ha attaccato a testa bassa Matteo Renzi, parlando di «scelte scellerate» e di «atteggiamento arrogante», «dopo avere umiliato chiunque avesse un’idea diversa. Ha ridotto il Pd in macerie e poi se n’è andato», per poi criticare aspramente il neonato governo Meloni, che ha «già dimostrato il suo volto». Una premier «donna inutile», la madre donna cristiana Giorgia, perché non femminista. «Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le donne, a partire dal loro corpo», ha tuonato Schlein, «donna che ama una donna” all’interno di un partito che non ha mai avuto una segretaria donna.

Che Schlein faccia “paura” lo si capisce dalle immediate reazioni al suo discorso. Da destra sono tornate magicamente on line foto che la ritraggono al fianco di Aboubakar Soumahoro, neo-parlamentare travolto sui media a causa dell’inchiesta giudiziaria che riguarda le cooperative gestite dalla suocera e dalla compagna, mentre Alessandro Sallusti, su Libero, ha ieri titolato in prima pagina “Fuori di Testa“, parlando proprio di Elly e Rula Jebreal. Lo stesso Sallusti, a fine novembre, le ha dedicato un lungo editoriale, definendola “comunista, anticapitalista, ecologista terzomondista, utopista ma anche europeista (ha fatto una legislatura al parlamento europeo nelle fila del Pd, ovviamente da esterna) ma soprattutto ambiziosissima”. “Prepariamoci a ridere perché la ragazza ci darà soddisfazione“, ha concluso il direttore di Libero, in prima fila nel provare a demonizzare il potenziale prossimo “avversario” della destra nazionale.

“Io e Meloni siamo agli antipodi“, ha recentemente precisato Schlein a Ottoe Mezzo. “Il governo non parla mai di disuguaglianze né di precarietà. Lo slogan Dio, patria e famiglia è uno slogan nazionalista che sarebbe da abbandonare perché sta facendo grandi danni in Europa“, ha ribadito Elly, dichiaratamente bisessuale, 37enne figlia di Melvin Schlein, politologo ed accademico statunitense, e di Maria Paola Viviani, docente italiana, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università dell’Insubria, nonché nipote dell’avvocato antifascista Agostino Viviani, che fu senatore del Partito Socialista Italiano, sorella del matematico Benjamin Schlein e di Susanna Schlein, primo consigliere dell’ambasciata italiana ad Atene alla quale hanno fatto esplodere l’auto la scorsa settimana.

Laureatasi in giurisprudenza, Elly nel 2008 ha partecipato come volontaria alla campagna elettorale di Barack Obama per le elezioni presidenziali statunitensi, bissando nel 2012. Esponente “civatiana”, Schlein ha già diviso lo stesso Pd, con esponenti terrorizzati da una svolta a sinistra che gran parte dell’elettorato chiede a gran voce da tempo.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha annunciato che dinanzi ad una Schlein abbandonerebbe il partito, seguito probabilmente a ruota da tanti colleghi che parrebbero guardare con dichiarato interesse alla nuova area politica terzopolista formato da Calenda e Renzi, salutando così un Pd a trazione Elly, quindi ecologista, progressista, femminista, pro-diritti, contro le diseguaglianze e il neoliberismo.

“Questo Paese fa ancora fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza farsi strumento di altri. Siamo qui non per fare una nuova corrente nè per tenerci quelle di prima ma per superarle con un’onda di partecipazione, mischiando le nostre storie. Mi rimetto in viaggio in queste settimane con taccuino e zaino per ascoltare la base, perché non basta cambiare il gruppo dirigente se non ritroviamo un’identità chiara e un blocco sociale di riferimento”.

Le candidature alla segreteria nazionale del Partito Democratico dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2023, con primarie attese per il 12 marzo 2023.

