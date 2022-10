Emily Ratajkowski fa coming out su TikTok come donna bisessuale? VIDEO

< 1 min. di lettura

Nel giorno del Coming Out Day, Emily Ratajkowski parrebbe aver fatto coming out su TikTok come donna bisessuale.

31enne supermodella e attrice statunitense, Ratajkowski ha ripetuto quanto già fatto la scorsa settimana da Shay Mitchell di Pretty Little Liars, con l’ormai famoso divano verde protagonista. Se possiedi un divano di quel colore, infatti, saresti bisessuale. Una tendenza social esplosa negli ultimi giorni, con Ratajkowski che ha rilanciato il video di Mitchell al fianco del suo enorme divano verde, dando così fiato al rumor di giornata.

Fresca di divorzio da Sebastian Bear-McClard, con cui ha avuto il piccolo Sylvester Apollo Bear, Emily starebbe frequentando Brad Pitt. O almeno questo raccontano i rumor di Hollywood, con i paparazzi da settimane alla ricerca della prima compromettente foto di coppia. Conferme non ce ne sono mai state, ma certo è che il video social delle ultime 24 ore, pubblicato poi proprio il giorno del Coming Out Day, ha rialimentato il gossip legato a Ratajkowski, regina Instagram con quasi 30 milioni di follower vista anche al cinema in film come Gone Girl di David Fincher, Entourage, We Are Your Friends, Welcome Home, In Darkness e L’arte della truffa.

Il rischio, dopo i coming out farlocchi ad uso e consumo social di Iker Casillas e Madonna, è quello di un’altra insostenibile boutade, ideata e realizzata solo e soltanto per rastrellare visualizzazioni, like e articoli ad hoc.

