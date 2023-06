Estonia, il neo eletto presidente Lauri Hussar promette il matrimonio egualitario

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Da poche settimane presidente del parlamento estone, Lauri Hussar ha promesso che approverà il matrimonio egualitario entro la fine dell’estate.

Se fosse vero, l’Estonia diventerebbe il primo stato baltico ad avere le nozze tra persone dello stesso sesso.

Intervistato alla tv nazionale, Hussar si è preso al massimo un mese di tempo per riuscire nell’impresa. “Lo spero, perché abbiamo un governo liberale, abbiamo il Partito riformatore liberale, abbiamo i socialdemocratici e io stesso appartengo al partito Estonia 200″. “Siamo gli unici ad aver presentato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel programma. Quindi, penso che lo faremo“.

Hussar ha fatto riferimento anche ai più recenti sondaggi, che vedono che “oltre il 50% degli estoni sostenere il matrimonio tra persone dello stesso sesso”.

“Quindi non è più un problema, come lo è stato sei o sette anni fa, l’umore è cambiato”, ha aggiunto. “E penso che anche l’atmosfera sia cambiata, a causa di quello che è successo in Ucraina, perché la guerra ci ha mostrato quali sono i veri problemi, ciò che è veramente importante per noi. Ci ha uniti nell’aiutare l’Ucraina e ci ha anche portato alle radici della democrazia liberale e quindi, penso che ci abbia portato a pensare a ciò che è importante per noi come società”.

“Voglio sottolineare una cosa molto interessante, che in ogni società in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato, non ci sono più stati problemi, perché il problema con la Chiesa è stato chiuso e la società è andata avanti“, ha aggiunto Hussar. “E quasi tutti sentono che ora la società è un po’ più equa rispetto a prima. Speriamo di approvare la legge entro fine luglio”.

