Euphoria e il balletto omoerotico che fa impazzire tuttə

3 minuti di lettura

Euphoria continua ad essere un festival dell’eccesso, nel bene e nel male, per la gioia e il fastidio di chiunque.

Il settimo episodio, andato in onda lo scorso venerdì che anticipa il gran finale di stagione, non ha badato nemmeno stavolta a pudore o inibizioni: l’intera puntata, intitolata “The Theatre and Its Double” è vista attraverso la lente di Lexie, sorella di Cassie lasciata spesso ai margini, che mette in scena uno spettacolo autobiografico dove ripercorre la sua vita e quella di ogni altro personaggio nella serie.

L’episodio è puro meta-teatro, dove i protagonisti rivedono sé stessi sul palco, diventando per la prima volta, insieme a noi, spettatori della loro storia.

Un episodio, in apparenza, più sobrio e aggraziato dei precedenti almeno fino agli ultimi dieci minuti, dedicati a Jake e Marta (rispettivamente dei fittizi Nate e Maddie): “Siete così gay” commenta Marta guardando Jake, interpretato da Ethan (interpretato da Austin Abrams nella realtà) e i suoi compagni di squadra allenarsi petto a petto. “Non è divertente” risponde Jake, per poi dare il via alle danze: sulle note di “Holding out for a Hero“, l’intero team inizia a danzare in topless, con pettorali oliati, pantaloncini aderenti, a ritmo di una coreografia che sembra uscita dal porno gay più parodistico che avete in mente.

Il numero musicale è un’esilarante simulazione di bukakke e e sculacciate, sotto gli occhi sconvolti di Nate, esposto davanti l’intera scuola dal personaggio più silenzioso e impensabile di tuttə. Il brano “Holding Out for a Hero” è anche un piccolo omaggio al film Footlose, celebre musical anni ottanta dove un giovane studente sconvolge con dei “balli proibiti” il perbenismo della sua cittadina.

Austin Abrams ha dichiarato che la scena in principio prevedeva molto più olio e mutande bianche semi-trasparenti per ognuno, ma alla fine si è optato per una più “sobria” tenuta da football. “Ero terrorizzato in principio, è qualcosa che non facevo da una vita.” dichiara Abrams: “Ma era anche super elettrizzante. Una combinazione di entrambe le sensazioni“.

Abrams ne parla anche come un’ulteriore evoluzione del proprio personaggio, che dopo la rottura con Kat (interpretata da Barbie Ferreira) diventa sempre più adulto e inizia a scoprire cosa vuole davvero. “Si sta mettendo in gioco” continua Abrams.

Il numero musicale è solo uno dei tanti momenti shock della serie, che quest’anno più che mai ha generato controversie e polemiche. Oltre all’accusa di romanticizzare la tossicodipendenza o iper-sessualizzare i personaggi, anche i membri del cast – da Sydney Sweeney a Minka Kelly a Chloe Cherry – hanno dichiarato di provare un certo disagio davanti alle parecchie scene di nudo esplicito, ma che Levinson si è mostrato più che comprensivo a riguardo, accogliendo ogni loro richiesta. “Sam è fantastico” ha dichiarato Sweeney “Nello script c’erano momenti in cui Cassie sarebbe dovuta essere senza maglietta che non trovavo davvero necessari. Ma non mi ha mai spinta a fare qualcosa che non volevo.”

Scopri anche: Quale personaggio di Euphoria sei in base al tuo segno zodiacale

© Riproduzione Riservata