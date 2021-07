Jordan Henderson applaude il tifoso truccato di rainbow allo stadio: “Il calcio è per tutti, qualunque cosa accada”

2 minuti di lettura

Martedì 29 giugno si è disputata la partita degli Euro 2020 Germania – Inghilterra, con gli inglesi che hanno battuto i tedeschi con un sonoro 2 a 0. L’avvocat* e attivista non binario Joe White era presente alla partita a Wembley, a tifare la sua Inghilterra. White è anche presidente di Gay Gooners, il più grande gruppo di sostenitori LGBT+ dell’Arsenal e della nazionale inglese.

Ma Joe White, truccato, ha voluto partecipare alla partita essendo se stess*. E alla fine della partita, dopo aver festeggiato assieme agli altri tifosi, ha scritto su Twitter:

Accanto al testo, Joe White ha pubblicato anche una sua foto truccato e con i colori della bandiera arcobaleno e dell’Inghilterra sulle guance.

A distanza di poche ore, Joe ha ricevuto una grande sorpresa: il suo messaggio è stato notato dal centrocampista dell’Inghilterra Jordan Henderson, il quale ha ri-condiviso il suo tweet, rispondendo:

Joe, alla partita, voleva entrare con due bandierine arcobaleno per protestare contro la UEFA e la sua indagine interna nei confronti del capitano tedesco Manuel Neuer, il quale aveva indossato un fascia rainbow come simbolo di sostegno al Pride Month.

Le due bandiere recavano la scritta “F*ck UEFA” e “UEFA, is this political?”, e sono state confiscate all’entrata. In questo caso, Joe ha scritto sempre su Twitter:

Hi Joe great to hear you enjoyed the game as you should. No one should be afraid to go and support their club or country because football is for everyone no matter what. Thanks for your support, enjoy the rest of the Euros. https://t.co/xHqXgDj1h7

— Jordan Henderson (@JHenderson) June 30, 2021