Eurovision 2022, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan conduttori

A una settimana dal Festival di Sanremo, anche l’Eurovision di Torino prende sempre più forma. Secondo AdnKronos, saranno Laura Pausini ed Alessandro Cattelan i conduttori della kermesse canora, con Mika terzo possibile incomodo. Sarebbe quindi caduta l’opzione del quarto conduttore, che si vociferava potesse essere Tiziano Ferro. “L‘annuncio del cast di conduzione è previsto sul palco del festival di Sanremo la prossima settimana, probabilmente nella seconda serata, che vedrà ospite Laura Pausini“, scrive l’agenzia.

D’altronde la stessa Pausini, il 20 gennaio tornata in radio con il singolo “Scatola”, scritto da Madame, ha svelato che all’Ariston annuncerà novità importanti sul suo ricco e pieno 2022. Per Laura sarà un ritorno alla conduzione dopo lo show Rai al fianco di Paola Cortellesi, Laura & Paola, andato in onda nel 2016. Sia Pausini che Cattelan parlano perfettamente inglese, aspetto fondamentale per condurre uno show che va in onda in mondovisione. Nel 2016, come dimenticarlo, Alessandro e Laura duettarono sulle note di Let it Go, e in abiti di Elsa da Frozen, nel corso di E poi c’è Cattelan, su Sky.

Nel frattempo la Rai ha svelato anche il logo ufficiale con annesso slogan dell’Eurovision di Torino, che andrà in scena il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico, ovvero “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty“. Domani ci sarà il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam, ultima sede dell’Eurovision, e quello di Torino, al cospetto dei funzionari Ebu e Rai. La kermesse canora non sbarcava in Italia dal lontano 1991, quando arrivò a Roma dopo il trionfo di Toto Cutugno. 30 anni dopo sono stati i Maneskin a riportare l’Italia sul tetto musicale d’Europa.

In rappresentanza del Bel Paese troveremo il vincitore dell’imminente Festival di Sanremo, con Blanco e Mahmood (QUI le nostre pagelle ai 25 brani da noi ascoltati in anteprima) favoriti su tutti.

