Eurovision 2022, Tiziano Ferro conduttore?

A 2 settimane esatte dal Festival di Sanremo 2022, è già tempo di Eurovision. Il primo in Italia dopo oltre 30 anni d’attesa. Grazie al trionfo dei Maneskin l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino tra il 10 e il 14 maggio prossimo, con la Rai da mesi al lavoro sul mastodontico evento.

Ma chi condurrà il ricco carrozzone? Fondamentale, va ricordato, è il saper perfettamente parlare la lingua inglese. Da mesi si vocifera di 4 volti da affiancare sul palco, con Alessandro Cattelan, Mika, Chiara Ferragni e Laura Pausini super favoriti della vigilia. Ma non solo loro. A Milly Carlucci e Matilda De Angelis si è infatti aggiunto Tiziano Ferro, che a detta di TvBlog sarebbe tra i volti dell’ultima ora al vaglio di Stefano Coletta & co.

D’altronde Ferro parla perfettamente non solo l’inglese bensì anche lo spagnolo, esattamente come Laura Pausini. I due cantanti italiani più famosi dell’America Latina per co-condurre lo show musicale più visto al mondo? Se mamma Rai riuscisse a convincere entrambi farebbe uno straordinario colpo ad effetto, senza dimenticare Mika, già visto su Rai2 con due show tutti suoi e in grado di parlare 7 lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano, dialetto libanese, arabo e cinese. Chi appare certo, anche dopo il flop Auditel del suo primo one man show su Rai1, è Alessandro Cattelan, pronto al grande salto generalista dopo aver condotto X Factor per 10 anni. D’altronde la tv pubblica è alla ricerca anche del futuro conduttore del Festival di Sanremo, una volta concluso il ciclo Amadeus, e in tanti vedono proprio in Cattelan il profilo perfetto, in quanto giovane, capace e cresciuto a pane e musica, per quanto tendenzialmente poco empatico.

La 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest si terrà al PalaOlimpico di Torino, con l’ufficialità dei conduttori sempre più prossima. La scorsa estate vi abbiamo chiesto chi vorreste vedere in qualità di conduttori, con Cattelan davanti a Mika, Victoria Cabello, Chiara Ferragni e Laura Pausini. Solo il 4.49% di voi ha votato Tiziano Ferro, attualmente al lavoro sul suo nuovo album.

Probabilmente una volta concluso Sanremo, con il vincitore del Festival chiamato ancora una volta a rappresentare l’Italia, la Rai annuncerà tutte le novità relative all’Eurovision, conduttori in primis.

