Eurovision 2022, La Rappresentante di Lista: “Andiamo in rappresentanza di San Marino o del Vaticano”

A Sanremo 2022 sono arrivati soltanto settimi, ma in radio La Rappresentante di Lista sta letteralmente spopolando con “Ciao Ciao“. Oltre 4 milioni di streams Spotify in pochi giorni per il tormentone sanremese di Veronica e Dario, che molti avrebbero voluto vedere all’Eurovision 2022 di Torino in rappresentanza dell’Italia.

Ufficializzati Mahmood e Blanco, che canteranno “Brividi” puntando ad un clamoroso secondo successo italiano consecutivo dopo la vittoria dei Maneskin del 2021, La Rappresentante di Lista potrebbero comunque sbarcare a Torino sotto la bandiera di San Marino. Ad annunciarlo via social gli stessi Veronica e Dario, sotto forma di pura e semplice boutade: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo”, hanno rivelato i due, se non fosse che proprio domani verranno svelati i 9 cantanti che prenderanno parte ad “Una voce per San Marino” il prossimo sabato 19 febbraio 2022, evento che decreterà il rappresentante ufficiale all’Eurovision di Torino.

Nel dubbio l’hashtag #SanMarino è subito diventato di tendenza, con LRDL che ha cavalcato il tutto con un altro gancio social: “Ieri il Papa a Che Tempo che Fa ha detto qualcosa su Ciao Ciao?”, si sono domandati su Twitter. “Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean”. “A quel punto dire papalina sarebbe un attimo”, l’esilarante conclusione, a termine di una giornata che ha visto il microstato diventare virale.

Venerdì, nel frattempo, La Rappresentante di Lista pubblicherà l’apprezzatissima cover sanremese di ‘Be My Baby’, mentre Tananai, ultimo a Sanremo 2022, ha rilanciato la sua candidatura per Torino 2022: “Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia”.

Ma come ribadito anche ieri sera da Fabio Fazio, Mahmood e Blanco non hanno nessuna intenzione di rinunciare all’evento musicale, con i bookmaker che li danno già favoriti per la vittoria finale.

