Ex mormone emoziona The Voice raccontando la propria storia di accettazione e il coming out – VIDEO

Se in Italia abbiamo The Voice Senior e The Voice Kids, negli USA prosegue senza soste il successo del tradizionale The Voice, l’originale, con la 23esima stagione da poco partita. Chi vince si porta a casa 100.000 dollari e un contratto discografico con Universal Music.

Tra i coach giurati di questa edizione abbiamo i riconfermati Blake Shelton e Kelly Clarkson affiancati dalle new entry Chance the Rapper e l’ex One Direction Niall Horan. Tra i concorrenti che hanno suscitato scalpore c’è il cantante 31enne EJ Michels di Draper, Utah.

Michels ha sbalordito tutti con la sua interpretazione di “Easy on Me” di Adele, per poi raccontare la sua storia di accettazione e coming out, il suo difficile percorso, commuovendo i presenti. Michels ha rivelato il suo “turbolimento interiore” mentre lottava con la sua sessualità, in quanto membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Semplicemente un mormone.

La chiesa mormone si oppone al matrimonio tra persone dello stesso sesso e pretende dai fedeli omosessuali di astenersi dal sesso. Dopo aver divorziato da sua moglie, Michels ha accettato pienamente il proprio io, iniziando finalmente a vivere. Realmente.

“Questa cosa che mi faceva così tanta paura è in realtà ciò che mi rende unica e bello. Questa cosa da cui mi hanno insegnato per tutta la vita a scappare – accettandola, in realtà, sto facendo il contrario. Sto entrando nella bellezza della mia vita, invece che nell’oscurità e nella distruzione“, ha aggiunto il cantante a Salt Lake Tribune.

Da quando ha lasciato la chiesa, Michels ha trovato il vero amore al fianco del suo fidanzato Michael e ora si sente completamente in pace con se stesso.

“Odio dipingere qualsiasi cosa in cattiva luce, e non voglio farlo“, ha sottolineato Michels. “Ma devo raccontare la mia storia e dire che è stato difficile crescere, a causa di ciò che mi è stato insegnato all’interno della mia famiglia e della mia religione. Alla fine ho dovuto assolutamente allontanarmi da tutto ciò“.

Da quando la puntata di The Voice è andata in onda, Michels ha ricevuto feedback positivi da spettatori che hanno vissuto esperienze simili, ringraziandolo per aver condiviso la sua storia sulla televisione nazionale. “Mi ha fatto piangere“, ha concluso. “Trovare quel livello di connessione con altre persone che hanno vissuto qualcosa di simile è stata una cosa davvero di grande impatto.”

Passato il primo step di The Voice, Michels si esibirà durante l’intervallo NBA alla serata Equality in Action di Utah Jazz il 27 marzo, dove David Archuleta canterà l’inno nazionale.

