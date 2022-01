Fecondazione in vitro: la battaglia dell’arbitro della FIFA per le famiglie arcobaleno

2 minuti di lettura

Stacey Pearson, arbitro donna della FIFA, sta portando avanti una battaglia, con la sua compagna Danielle, per la parità di finanziamento della fecondazione in vitro per le famiglie arcobaleno in Inghilterra.

“Ci siamo rese conto di quanto fosse ingiusto il sistema“, hanno dichiarato le mamme di Willow, di tre anni, mentre sono in attesa del loro secondo figlio.

Peaeson e Danielle, alla luce del loro percorso personale, vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sui trattamenti di fertilità e la disparità di finanziamenti per le coppie dello stesso sesso e le famiglie eteronormate. Ora, le due donne mirano ad arrivare al Parlamento inglese.

In Galles, Scozia e Irlanda del Nord, le persone che hanno bisogno di fecondazione in vitro per far crescere le loro famiglie hanno uguale accesso ai finanziamenti del Sistema Sanitario Nazionale, indipendentemente dal fatto che abbiano una relazione eterosessuale o omosessuale. Mentre, in Inghilterra, le coppie dello stesso sesso sono costrette a sottoporsi a diversi cicli costosi di inseminazione intrauterina (IUI), che possono costare migliaia di euro per ciclo.

Ora, Stacey Pearson è incinta del secondo figlio, ma la coppia, ad oggi, ha speso un totale di £ 25.000, indebitandosi.

Stacey ha continuato: “Abbiamo iniziato a capire quanti soldi abbiamo speso e inizialmente abbiamo cercato di parlare con il SSN e ci siamo quasi derisi”. ha dichiarato “È stato solo quando stavamo facendo la nostra ricerca che ci siamo resi conto che avevi bisogno di sei tentativi falliti di fecondazione in vitro o 12 IUI, a seconda del tuo gruppo di commissioning clinico nella tua zona, è allora che ricevi l’aiuto”. “Ci siamo resi conto di quanto fosse ingiusto il sistema”.

La coppia ha deciso di aprire un blog per sensibilizzare e lanciare una petizione da portare in discussione in parlamento.

Sulla petizione su Change.org, che è stata firmata da più di 50.000 persone, Stacey ha scritto: “Non sto iniziando questa petizione per apportare un cambiamento per noi, siamo fortunati ad avere una bambina straordinaria”, aggiungendo “ma spero che possiamo cambiare le cose per centinaia di coppie che stanno attraversando questo processo in futuro. Meritiamo di avere gli stessi diritti delle altre donne, indipendentemente dalla nostra sessualità. “

Se approvato, il caso potrebbe essere ascoltato quest’anno nella divisione amministrativa dell’Alta corte.

Il caso è seguito e messo sotto i riflettori da PinkNews.

