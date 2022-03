Fire Island, prime immagini dalla romantic comedy queer: “Sarà qualcosa di speciale, unico e gay”

2 minuti di lettura

Fire Island si trova ad una cinquantina di chilometri da New York ed è da sempre meta di villeggiatura per i newyorchesi, nonché luogo in cui la comunità gay d’America negli anni ’70 iniziò a vivere libera dai giudizi altrui, tra dune e pinete. Ancora oggi ogni estate migliaia e migliaia di omosessuali prendono aerei, treni, traghetti, per ritrovarsi in spiaggia, e proprio qui, all’interno del villaggio The Pines, ha preso vita Fire Island, romantic comedy Fox Searchlight che arriverà su Hulu il prossimo 3 giugno. Facile immaginare una premiere italiana direttamente su Star, all’interno di Disney Plus.

Una romantica commedia queer interpretata da Joel Kim Booster, Bowen Yang, Conrad Ricamora, Matt Rogers e Margaret Cho, con Vanity Fair che ha pubblicato le prime immagini in esclusiva della pellicola. Un progetto nato addirittura nel 2019, quando l’ormai defunta Quibi ordinò una serie intitolata Trip, con Joel Kim Booster protagonista e sceneggiatore. Quella serie queer era ambientata a Fire Island, con Stephen Dunn alla regia. Ma Quibi è presto naufragata perdendo oltre 1 miliardo di investimenti, con il fallimento annunciato il 1° dicembre 2020. A quel punto Fox Searchlight ha comprato lo script di Booster, chiedendo la realizzazione di un film. Fire Island, per l’appunto, girata la scorsa estate.

“Abbiamo realizzato qualcosa di davvero, davvero speciale, unico e gay”, ha anticipato Booster, protagonista e sceneggiatore. “Il fatto che siamo riusciti a realizzarlo sembra miracoloso, considerando ciò che stavamo affrontando”.

Prodotto da Jax Media (Russian Doll) e ispirato a Orgoglio e Pregiudizio, Fire Island vede Booster nei panni di Noah, rivisitazione moderna di Elizabeth Bennet. Bowen Yang, volto del Saturday Night Live, indossa gli abiti del migliore amico di Booster, Howie. I due prendono e partono per una vacanza a Fire Island con l’intenzione di divertirsi. Conrad Ricamora di How to Get Away With Murder e James Scully di You interpretano invece i rispettivi flirt, con Nick Adams immancabile amico della coppia insieme a Matt Rogers, Torian Miller, Tomás Matos e Margaret Cho.

Alla regia della pellicola troviamo Andrew Ahn, già visto all’opera con Spa Night (2016) e Driveways (2019). In una Hollywood in cui i contenuti queer tendono puntualmente verso il tragico (The Power of the Dog), dar vita ad una storia d’amore gay per un importante studio cinematografico è di per sé una sorta di atto radicale. E il 2022 sarà di fatto storico, come anno, perché oltre a Fire Island è in arrivo anche Bros. di Billy Eichner Bros, in uscita con la Universal.

“Cosa succede se degli uomini gay si ritrovano tutti insieme su un’isola e non ci sono etero ad opprimerli? Come ci opprimiamo a vicenda?”, si è domandato Booster, che ha così messo mano allo script attingendo da Jane Austin, con un’unica certezza: “Voglio che le persone, in particolare gli uomini gay, in particolare le persone queer, finiscano di vedere questo film con la gioia di essere gay”. “Penso che esistano così tanti film queer che sono pieni di persone che non sono sicure di essere felici, che lottano per fare coming out… Voglio invece che le persone vedano questo film e provino la gioia delle nostre esperienze, perché non è tutto così tragico. Ci sono molti di noi, gay dichiarati, che vivono la loro vita con gioia”.

