Fulvio Frezza, il neoeletto consigliere nella bufera: nel 2015 scrisse “il matrimonio è solo tra uomo e donna”

Fulvio Frezza è nato a Napoli nel 1964, sposato con due figli, ed è stato eletto consigliere regionale in Campania con +Europa. L’unico Consigliere eletto da +Europa nelle sette regioni in cui si è votato, finito nella bufera social per alcune sue affermazioni del 2015, quando su Facebook scrisse: “ribadisco un semplice concetto: il matrimonio è fra marito e moglie (uomo e donna); altri tipi di assortimenti vanno definiti “unioni”, “convivenze”, se volete, ma non matrimoni”.

Apriti cielo. “La presa di posizione è del 2015, non del secolo scorso“, ha denunciato Fabrizio Marrazzo. “Frezza è ancora convinto che ci sono famiglie di serie A e di serie B? Sarà un oppositore dei diritti delle famiglie delle persone Lesbiche, Gay,Bisex e Trans?. Alcuni elettori LGBT del partito della Bonino in Campania sono preoccupati e si sentono ingannati. Li capiamo“.

Via social, lo stesso Frezza ha così replicato alle polemiche del giorno.