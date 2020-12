I gadget natalizi più originali e provocatori del 2020 a tematica LGBT

Per chi volesse un Natale inusuale ma nel contempo tradizionale, scegliere il regalo giusto è davvero difficile: ecco alcuni suggerimenti su dove trovare i gadget più originali del mondo LGBT+

Pansy Ass Ceramics, il duo di artisti originari di Toronto che esplora l’identità e la cultura maschile gay attraverso la porcellana ornamentale ci propone i decori natalizi per il nostro albero, rigorosamente a tematica erotica: “Ci piace stuzzicare con qualche dettaglio hardcore. Ovviamente troviamo le immagini sessuali sexy, ma possono anche esprimere vulnerabilità, umorismo, vergogna, forza, bellezza e altro ancora.”

https://pansyassceramics.bigcartel.com/

Sneaker Mask, il designer spagnolo famoso per le maschere facciali ricavate dalle sneakers non ci delude neanche per le vacanze natalizie :“Ho pensato questi esclusivi papillon e gemelli AirMax Tn realizzati a mano da un paio di sneakers Air Max Tuned originali. Per il papillon ho utilizzato la parte più iconica delle sneakers che è il davanti e per i gemelli invece il logo della suola delle sneakers.”

Una nuova passione per chi ama portare le scarpe da ginnastica a natale e non solo sui piedi…