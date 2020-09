Gay Help Line, Pietro Turano di SKAM Italia ha ideato gli spot della campagna 2020 – video

Ha preso vita la campagna 2020 di Gay Help Line, che ha come testimonial Greta Ragusa, Pietro Turano, Liliana Fiorelli, Sergio Ruggeri, Federica Zacchia e Vittorio Magazzù, giovani attori italiani che hanno scelto di scendere in campo per i diritti delle persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans (LGBT) . Spot ideati da Pietro Turano, volto di SKAM Italia, con la regia di Alessandro Guida, realizzata da Mp Film. Il primo spot (in testa al post) è a tematica gay, il secondo (a seguire) a tematica lesbica, con l’ansia da coming out a segnare la quotidianità dei due protagonisti, costretti a mentire, a fingere, persino davanti ai migliori amici.

La campagna sarà diffusa su diverse TV nazionali, radio e testate giornalistiche, con il sostegno della Regione Lazio.

“Lo spot, giunto a testimoniare il quattordicesimo anno di servizio Gay Help Line, mostra degli esempi di storie di chi quotidianamente chiama al numero verde 800 713 713 o al servizio chat Speakly, che offre la possibilità, tramite app o web di contattare anonimamente il servizio tramite www.speakly.org, grazie anche alla collaborazione del MIUR e OSCAD (osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni) – dichiara Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line – Il servizio, ogni anno riceve circa 20.000 contatti da tutta Italia, e cresce sempre più la percentuale di utenti che utilizzano il contatto tramite l’App Chat Speakly, specialmente tra i ragazzi dai 12 ai 18 anni, con forte incremento durante il lockdown, dove le violenze in famiglia sono passate dal 25% al 40% come testimonia la storia di cronaca recente di Maria Paola. Infatti, questo servizio per molti adolescenti è l’unica chance per chiedere aiuto contro l’omofobia e la transfobia“.

La campagna di Gay Help Line 800713713 è stata elaborata in due fasi, una specifica per il lockdown, con cui abbiamo intensificato il supporto tramite chat e web per gli utenti di tutte le età, che a causa del blocco forzato a casa avevano difficoltà a parlare liberamente delle discriminazioni che vivevano, ed una seconda fase che parte in questi giorni, mirata alle persone Lesbiche, Gay, Bisex e Trans vittime di discriminazione e violenza nella fase post Lockdown. Nelle storie rappresentate abbiamo raccontato le paure legate al lavoro, vissute con particolare angoscia dalle persone LGBT+, che rischiano di pagare caro il prezzo della crisi covid e più di quanto già non accada normalmente, come evidenziato dall’ONU. Un’altra difficoltà che abbiamo voluto raccontare è quella dell’emarginazione dalle proprie reti amicali, in parte dovuta alla chiusura delle scuole e università, ma anche di tutti quegli spazi sicuri come associazioni e luoghi di aggregazione fra pari per giovani LGBT+

“La Regione Lazio è sempre in prima linea nella battaglia per combattere la discriminazione e la violenza basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, ha dichiarato Giovanna Pugliese, Assessora regionale alle Pari Opportunità e Turismo. “Nessuno deve sentirsi solo”.