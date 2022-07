Giorgia Sottana, la regina del basket italiano ha sposato Kim Mestdagh. Le foto social

< 1 min. di lettura

33enne cestista italiana, con 6 scudetti vinti, otto coppe Italia, un campionato turco e 20 anni passati in nazionale, Giorgia Sottana ha sposato l’amata Kim Mestdagh, 32enne cestista belga al fianco della quale ha vinto l’ultimo campionato con Famila Schio.

Le due giocatrici di basket si sono sposate a Ypres, in Belgio, con una cerimonia da sogno alla quale hanno partecipato non poche compagne di squadra. Sottana e Mestdagh stanno insieme da otto anni. Proprio per amore Kim si è trasferita a Schio, nel 2020.

“In Belgio ci sono 40 gradi. Cosa mai vista. Sarà che è una settimana speciale e qui invece di piovere c’è l’Africa. Noi siamo pronte”, aveva scritto giorni fa Giorgia sui social, per poi condividere una bellissima immagine di coppia, in abito bianco, di spalle, mano nella mano, con semplicemente scritto “prenota un per sempre per due“.

Congratulazioni alla coppia sono arrivate da ogni parte del mondo, e da ogni sport professionistico, con la fotografa Pollet Jana che ha condiviso le immagini di una giornata indimenticabile sul proprio profilo Instagram. Cerimonia di nozze, quella vissuta da Kim e Giorgia, che in Italia non sarebbe mai potuta diventare realtà.

Nel 2003 il Belgio è divenuto il secondo paese al mondo ad aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Sono passati quasi 20 anni.

