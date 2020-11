Giornata internazionale degli studenti, parliamo di quelli LGBT

Bassa la percentuale di chi pensa che l’omosessualità sia una scelta (24%), come coloro che la vedono come una malattia (17%). Mentre il 57% concorda che si tratti di un orientamento sessuale. Ma non è tutto rose e fiori: un 27% di studenti maschi non vorrebbe sedersi vicino a un compagno gay, mentre parla di disturbo il 34%, che non vorrebbe condividere la stanza in gita con un compagno LGBT.

Gli studenti LGBT vengono offesi o aggrediti per il loro orientamento sessuale, o per essere toppo effeminati. Lo studio, pubblicato in occasione della giornata contro l’omofobia di quest’anno, parla di due studenti LGBT su 10 offesi, mentre 1 su 10 viene aggredito fisicamente.