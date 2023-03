Gli Italiani di destra favorevoli alla registrazione delle famiglie omogenitoriali

0:00 Ascolta l'articolo

Il 75% degli Italiani è favorevole alla registrazione delle famiglie arcobaleno. Lo dice un sondaggio pubblicato da Repubblica. Per gli Italiani, le famiglie omogenitoriali, composte da coppie omosessuali e rispettiv* figli*, devono essere registrate. In qualsiasi modo quest* bambin* siano nat*. Gli Italiani non sono d’accordo neanche nel rendere la GPA reato universale, come vuole la maggioranza di destra che sostiene il Governo Meloni.

Scrive Repubblica, che ha commissionato un sondaggio:

il 75% si dice favorevole in quanto la priorità è difendere i diritti dei bambini e questa possibilità è condivisa anche dagli elettori del centrodestra con punta del 83% tra i votanti FI (qui i risultati del sondaggio di Repubblica)

Il sondaggio del quotidiano romano evidenzia come il tema sia percepito dagli Italiani con maggior empatia di quanto stia facendo l’attuale maggioranza politica di destra del Paese.

Gli elettori di destra sono favorevoli alla registrazione delle famiglie omogenitoriali. Sorpresa per la politica, meno per chi osserva il paese reale. Favorevoli a PMA e GPA il 40% di elettori di Lega e Forza Italia. Contrari il 38% degli elettori del PD.

Sulla proposta di rendere la GPA – già vietata in Italia – reato universale, soltanto il 33% degli elettori di destra è favorevole.

A proposito di avere una mamma e un papà, e non due mamme o due papà, gli Italiani la pensano come la scienza: la questione non incide, due genitori restano due genitori. E possono essere cattivi o buoni o anche mediocri genitori, siano essi coppie eterosessuali oppure omo. Infatti, per il 56% degli Italiani, due genitori dello stesso sesso non sono un peso sulla crescita dei bambini e non determinano danni psicologici o discriminazioni (52%).

All’interno della coalizione di destra, gli elettori di Forza Italia hanno risposto con più apertura ed empatia ai temi legati a famiglie omogenitoriali e maternità alternative. In generale il sondaggio evidenzia come la maggioranza di tutti gli elettori che hanno votato a destra sia favorevole al pieno riconoscimento della genitorialità delle coppie omo. E quindi la maggioranza degli Italiani non si riconosce nella Circolare Piantedosi con la quale il Ministero dell’Interno ha dato lo stop alla registrazione delle famiglie omogenitoriali, che ha portato le famiglie arcobaleno in piazza. Anche altri tre sondaggi, negli scorsi giorni, avevano evidenziato una tendenza contraria a quella espressa dall’azione dell’esecutivo.

Il sondaggio ha evidenziato un consenso nel paese per Giorgia Meloni del 46%. E una sfiducia per il Governo Meloni del 51% degli Italiani.

