Halloween 2021, i costumi delle famiglie arcobaleno di Hollywood (e non solo). La gallery social

< 1 minuto di lettura

“Nella mia infanzia non c’era Halloween“, ha confessato Nichi Vendola su Facebook, prima di mostrarsi mascherato da diavoletto con in braccio il figlio vestito da scheletro, al fianco dell’amato Edward Testa. “Non c’è cosa più bella del lasciarsi trascinare dai propri figli sulla scena di un gioco di strada, mettersi in faccia una maschera, fare cose da bambini“, ha continuato l’ex presidente della Regione Puglia, papà arcobaleno che ha partecipato ad Halloween come tanti celebri papà d’America, dove la notte delle streghe ha origini lontanissime.

I figli di Neil Patrick Harris e David Burtka hanno omaggiato l’Esorcista e La Bambola Assassina, mentre quelli di Cheyenne Jackson si sono trasformati in Wonder Woman e Robin. Greg Berlanti e Robbie Rogers hanno celebrato gli Acchiappafantasmi, mentre David Furnish in versione Pringles ha portato a spasso Elijah Joseph Daniel e Zachary Jackson Levon senza l’amato Elton al suo fianco. Primo Halloween da papà anche per Pete Buttigieg, primo ministro dichiaratamente gay d’America, con Jesse Tyler Ferguson e Justin Mikita conciati di tutto punto per far felice Beckett Mercer. Genitori da poche settimane, Lance Bass e Michael Turchin cullano i gemellini appena arrivati in famiglia, con denti aguzzi e scheletrico volto, mentre tornando in Italia Luca Trapanese abbraccia l’amatissima Alba, streghetta per una notte.

In testa al post la gallery con le foto social.