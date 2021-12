Happiest Season, Aubrey Plaza conferma il sequel della queer comedy natalizia con Kristen Stewart

< 1 minuto di lettura

Non è mai uscito al cinema causa Covid-19, sbarcando direttamente su HULU negli States e su Sky in Italia, ma Happiest Season, diventato “Non ti presento i miei” per il mercato nostrano, avrà un sequel.

A darne conferma Aubrey Plaza, volto della pellicola natalizia, queer romantic comedy con Kristen Stewart mattatrice al fianco di Mackenzie Davis. Plaza, che è dichiaratamente bisessuale nella vita reale, ne ha dato notizia su TikTok. “Ce ne sarà un altro“, ha confermato Aubrey. “Ehm, sì! Perché anche il mio personaggio merita amore!”.

Diretto da Clea DuVall, il film vedeva Abby e Harper felicemente innamorate e attese all’annuale festa di Natale della famiglia di quest’ultima, con una ‘piccola’ verità mai confessata. I genitori di Harper, estremamente conservatori, non erano a conoscenza dell’omosessualità della figlia…

Plaza ha interpretato Riley nel film originale, dottoressa nonché ex fidanzata di Harper, interpretata da Mackenzie Davis. Molti fan della pellicola sognavano che Riley finisse con il personaggio interpretato da Kristen Stewart, Abby, per l’incredibile chimica esplicitata in ogni scena in cui sono apparse insieme. Ma alla fine del film Abby torna tra le braccia Harper e Riley rimane sola soletta. La sua storia, però, avrà un capitolo due. Facile immaginare che sul set possano tornare anche Kristen e Mackenzie. Lo scorso anno la regista DuVall aveva dichiarato: “Mi piacerebbe fare un sequel. Ho un paio di idee. Ci siamo divertiti tanto a realizzare il film e ne stavamo parlando anche all’epoca. Ma era come, “chissà se a qualcuno importerà qualcosa?“. Lo scorso maggio Mary Holland, co-sceneggiatrice, aveva parlato di sequel nelle “fasi iniziali“.

Anche Natale 2021 presenterà le sue romantic comedy con protagonisti LGBTQ+, a partire da “Single per Sempre?“.