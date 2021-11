Record di persone transgender uccise negli USA e nel mondo. Mai tante in un anno

3 minuti di lettura

Il 2020 era stato l’anno più nero di sempre, con 44 omicidi, ma il 2021 ha fatto persino peggio, e al 2022 mancano ancora 50 giorni esatti. Marquiisha Lawrence, 28 anni, è stata la 45esima persona transgender uccisa negli USA dal 1 gennaio 2021 ad oggi. Mai si era arrivati a simili cifre. Lawrence è stato ammazzata a colpi di arma da fuoco a Greenville, nella Carolina del Sud, il 4 novembre. La polizia sta ancora indagando.

“Marquiisha ‘Quii’ Lawrence, come tante che l’hanno preceduta, è stata vittima di un omicidio insensato”, ha tuonato Eboni, sua madre. “Quii era una giovane donna trans, all’inizio di questo gioco chiamato vita, come lo conosciamo nella comunità trans. Era una pensatrice molto umile e libera che era amata da molti. Sarà ricordata per sempre per il suo sorriso contagioso e il suo cuore d’oro. La sua cosa preferita era cucinare perché sentiva che riempiva la pancia e nutriva il cuore. In una delle nostre ultime conversazioni mi ha detto: ‘Non sono sempre stata il meglio che potessi essere, ma grazie per esserti presa abbastanza cura di me ed essere ancora qui per me.'”

In occasione del Trans Day of Remembrance (TDoR), il progetto di ricerca Transrespect versus Transhobia Worldwide (Tv) di TGEU ha pubblicato l’aggiornamento 2021 di persone transgender uccise negli ultimi 12 mesi in tutto il mondo. 375 omicidi tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021. Mai così tanti, con un aumento del 7%. Il Brasile resta il Paese che ha riportato la maggior parte degli omicidi (125), seguito dal Messico (65) e dagli Stati Uniti (53). I dati mostrano che un totale di 4042 persone trans e gender non conforming sono state uccise tra il 1 gennaio 2008 e il 30 settembre 2021.

Per la prima volta sono stati segnalati casi in Grecia, Kazakistan e Malawi. Il 96% delle persone uccise a livello globale erano donne trans o persone transfemminili; Il 58% delle persone trans uccise la cui occupazione è nota erano sex workers; Il 43% delle persone trans uccise in Europa erano migranti; Il 70% di tutti gli omicidi registrati è avvenuto in Centro e Sud America;33% in Brasile; Il 36% degli omicidi è avvenuto per strada e il 24% nella propria abitazione; L’età media delle persone assassinate è di 30 anni; la persona più giovane ha 13 anni e la persona più anziana 68 anni.

I dati indicano una tendenza preoccupante quando si tratta di incroci tra misoginia, razzismo, xenofobia e puttanofobia, con la maggior parte delle vittime donne razializzate trans migranti, nere e sexworker trans, sottolineano dal MIT.

The Human Rights Campaign (HRC) monitora dal 2013 gli omicidi legati alle persone transgender e non binarie. Ma è chiaro come queste cifre siano sottostimate, perché molte persone transgender/non binarie vengono spesso erroneamente riportate, se non addirittura dimenticate, quando vengono trovate senza vita. “Con 45 decessi registrati negli USA, abbiamo raggiunto un altro tragico traguardo quest’anno“, ha affermato di Tori Cooper, direttrice di Community Engagement per la Transgender Justice Initiative. “Marquiisha era chiaramente amata da così tanti… Meritava di vivere, ma la sua vita ci è stata rubata troppo presto”. “Dobbiamo impegnarci ad onorare le vite trans e a porre fine all’orribile epidemia di violenza che affligge la nostra comunità. Marquiisha non ha meritato niente di meno che il nostro pieno impegno per costruire un futuro migliore per le persone trans”.

Secondo The Human Rights Campaign, nel 2020 circa sette persone su dieci transgender e non conformi al genere uccise a causa di violenze mortali sono state ammazzate negli USA da un conoscente, un amico, un familiare o un partner. Il primo violento omicidio registrato di una persona trans nel 2021 è stato quello della 28enne Tyianna Alexandra, colpita a morte il 6 gennaio. 310 giorni dopo, solo negli States se ne sono aggiunte 44.

Persone transgender e non-binarie uccise negli USA nel 2021

Samuel Edmund Damián Valentín

Bianca “Muffin” Bankz

Dominique Jackson

Fifty Bandz

Alexus Braxton

Chyna Carrillo

Jeffrey ‘JJ’ Bright

Jasmine Cannady

Jenna Franks

Diamond ‘Kyree’ Sanders

Rayanna Pardo

Jaida Peterson

Dominique Lucious

Remy Fennell

Tiara Banks

Natalia Smut

Iris Santos

Tiffany Thomas

Keri Washington

Jahaira DeAlto

Whispering Wind Bear Spirit

Sophie Vásquez

Danika “Danny” Henson

Serenity Hollis

Oliver ‘Ollie’ Taylor

Thomas Hardin

Poe Black

EJ Boykin

Aidelen Evans

Taya Ashton

Shai Vanderpump

Tierramarie Lewis

Miss CoCo

Pooh Johnson

Disaya Monaee

Brianna Hamilton

Kiér Laprí Kartier

Mel Groves

Royal Poetical Starz

Zoella “Zoey” Rose Martinez

Jo Acker

Jessi Hart

Rikkey Outommuro

Marquiisha Lawrence