Il 5% degli italiani si identifica come persona LGBT e il 28% ne conosce almeno una, l’ultima ricerca

2 minuti di lettura

YouGov ha confrontato otto Paesi occidentali per scoprire come differiscono gli atteggiamenti nei confronti delle persone LGBT+ in tutto il mondo. Gli otto Paesi presi in esame sono Gran Bretagna, Spagna, Italia, Danimarca, Svezia, Germania, USA e Francia. Tre le domande poste.

Come reagireste dinanzi al coming out di un membro della famiglia? Il 91% degli spagnoli intervistati ha risposto positivamente. Sono ai vertici della classifica. A seguire l’85% degli inglesi e un po’ a sorpresa l’82% degli italiani, finiti così sul podio dell’accettazione. Solo il 6% degli intervistati nostrani ha confessato che rifiuterebbe una simile realtà. Ultimi i francesi, con il 57% del supporto. Percentuali in calo tra tutti e 8 i Paesi dinanzi al coming out di una persona transgender o non binaria. In quel caso l’Italia sale però al secondo posto, con il 78% di riscontri positivi e il 9% di repliche negative.

Terzo e ultimo punto legato all’identificazione nella comunità LGBT. Anche in questo caso è la Spagna a guidare, con il 10% degli intervistati che ha rivelato di essere LGBT, mentre il 54% ha detto di conoscere persone LGBT. A seguire gli Stati Uniti con l’8% degli intervistati identificatisi come LGBT, con Francia, Germania e Regno Unito al 7%, Svezia al 6%, Italia e Danimarca al 5%. Il 28% degli italiani, poi, ha detto di conoscere persone LGBT. Un enorme 62% di italiani non è LGBT e non conosce persone LGBT.